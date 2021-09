V klasike triumfoval Ulík, v cross country Bíroš

MTB kritérium mesta Ružomberské schody do druhej desiatky vykročilo s lanským formátom, avšak s pozmeneným okruhom v hlavnej disciplíne.

14. sep 2021 o 18:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Pri jubileu hlavný organizátor a zakladateľ podujatia Peter Cigaňák vypustil verejné preteky a šortrek, pričom do propozícií pripísal nový podnik – cross country. V programe zostali súťaže najmladších kategórií, ktoré opäť boli milým ´otvarákom´ ružomberského stretnutia horských bikerov.

Sólojazda R. Bíroša



„Mám len skvelé pocity, tamojšie ixcéčko som si dokonale užil. Išiel som ho prvý raz, no veľmi sa mi páčilo a zvlášť technické úseky v lese. Celkove to bolo také hravé. V tomto teréne som už jazdil, takže dobre ho poznám. Chvalabohu, tento rok ma aj defekt obišiel. Už som tu dvakrát musel vzdať kvôli technickým problémom,“ vravel v cieli Radovan Bíroš, ktorý s prehľadom ovládol cross country preteky, keď všetkým súperom dal minimálne jedno kolo.

„Momentálne sa venujem hlavne maratónu, ale chodím aj na podujatia Slovenského pohára v MTB XC. Ako rodený Ružomberčan, hoci už osem rokov bývam v Dolnom Kubíne, vždy veľmi rád zavítam domov na nejaké preteky,“ doplnil 35-ročný Bíroš, ktorý svojho času ako mládežník jazdil aj Európsky pohár.

Uznal kvality víťaza

V cyklistickej bitke bez schodíšť druhý skončil tiež Ružomberčan, pre zmenu pracujúci v Bratislave, Michal Dubovec. „Na Rada nemám, ten je fyzicky i technicky oveľa zdatnejší. Aj keď nekrúti nohami, má to tiež v rukách. Hlavne v technických pasážach, tam mi utekal,“ konštatoval Dubovec, ktorý v cieli takisto rozdával len dobrú náladu. „Možno sa zdalo, že moja druhá priečka bola jednoduchá, veď som stále jazdil na rovnakej pozícii, no nebolo mi všetko jedno, keď v 12. kole spadla na bicykli reťaz,“ doplnil Dubovec.