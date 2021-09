Retro Tour 2021 bola opäť veľkolepá

Nezvyčajné cyklistické preteky v retro štýle zaplnili centrum Liptovského Mikuláša.

20. sep 2021 o 6:45 Tomáš Kučera, Ľubica Stančíková

Do Liptovského Mikuláša sa po roku opäť vrátila Retro tour. I keď sú to preteky, o víťazstvo tu tak celkom nejde. Stretli sa nadšenci cyklistiky, stariniek ale hlavne netradičnej zábavy. Cyklisti totiž zdolávali trasy na starých bycikloch a aby bol zážitok ešte uveriteľnejší, poobliekali sa do retro oblečenia.

Reportáž z podujatia si budete môcť prečítať v ďalšom vydaní MY novín.

