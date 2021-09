Robotu v novom si kokavskí hasiči nevedia vynachváliť

Dobrovoľný hasičský zbor v Liptovskej Kokave má 84 členov, nedávno sa podarilo kompletne zrekonštruovať ich hasičskú zbrojnicu.

22. sep 2021 o 10:04 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÁ KOKAVA. Robotu a fungovanie v nových priestoroch si kokavskí hasiči nevedia vynachváliť. Kým do starej zbrojnice v zime neraz nafúkal cez zle tesniace okná sneh, teraz majú oveľa pohodlnejšie a dôstojnejšie priestory.

Zbrojnicu skolaudovali ešte v závere roka 2020, no pre pandémiu to nemohli urobiť so všetkou slávou. Tak pre verejnosť vymysleli Deň otvorených dverí, kde im všetko poukazovali a zbrojnicu tak oficiálne uviedli do života.

Do modernizácie investovali približne 90-tisíc eur. Zbor dostal dvakrát dotáciu z ministerstva vnútra spolu vo výške 40-tisíc eur a zvyšok dofinancovala obec.