Ostrím meča zomierali aj ženy, trestali ich za vraždu detí

Trestali ich pravdepodobne tam, kde dnes ľudia čakajú na autobus.

26. sep 2021

LIPTOV. Trest smrti sťatím v minulosti ľudia vnímali ako najčestnejšiu formu popravy. Musel byť ale vykonaný rýchlo, presne a čisto. Rukou kata a ostrím meča pred zrakom zástupov zvedavcov zomreli v 16. až 18. storočí na území Liptova najmä vrahovia a lúpežníci. Trest smrti sťatím nebol určený len pre mužov, rovnako ním trestali aj ženy, ktoré sa dopúšťali infanticídy, teda vraždy novorodenca.

„Úlohou kata bolo odseknúť odsúdenému hlavu na prvýkrát, no nie vždy sa to podarilo. Známe sú prípady, keď sa mu to podarilo až na tretí raz. Ak došlo k takejto situácii, sám kat bol v ohrození, pretože na dav pôsobila takáto nevydarená poprava poburujúco. Previnilec bol odsúdený na rýchly trest, ktorý mu nebol dopriaty,“ vysvetlil Miroslav Nemec, kurátor Liptovského múzea, ktorý prerozprával príbehy dvoch popravných mečov z depozitára múzea.

Išlo o úvodné podujatie v rámci cyklu, ktorým chce múzeum predstaviť zaujímavé exponáty a prednáškami o nich zároveň vyráža do regiónu.

