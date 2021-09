Brúsi a natiera sa ostošesť. Lávka cez Váh opeknieva

Pešiu lávku cez Váh veľmi dobre poznajú návštevníci minerálneho prameňa na Borovej Sihoti medzi Liptovským Hrádkom a Podturňou.

27. sep 2021 o 18:09 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Prechádzka popri rieke sa vďaka prechodu cez hojdací most mení na malé dobrodružstvo. Okrem bežných turistov či ľudí smerujúcich s bandaskami k prameňu, využívajú most aj športovci. V súčasnosti prechádza generálnou opravou.

„Lávka je pre ľudí významným spojivom a prístupom k prírodnému prameňu Kyslá voda. No nielen to. Je to miesto, cez ktoré denne prechádzajú cyklisti, bežci, turisti do Liptovského Jána. Je to súčasť medzinárodnej cyklotrasy a pútnickej cesty. Takže je to dosť významná lávka nielen pre miestnych, ale aj turistov, ktorí navštívia náš región,“ vysvetlila Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov.

Lávka má už čo-to odžité a aj blízkosť vody sa podpisuje na jej technickom stave. Otáľanie nebolo na mieste, veď lávku využíva veľa ľudí. V myšlienke na jej opravu sa spojili dobrovoľníci, obec Podtureň a hrádocká píla.

V myšlienke opravy lávky cez Váh v katastri Podturne sa spojili dobrovoľníci z Komunitnej nadácie Liptov, spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok a zamestnanci obce Podtureň. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníčky, dievčatá z Domova sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku.

Postavili ju pre sprístupnenie prameňa

Brúsilo, zváralo a natieralo sa odušu. Materiál, drevo, poskytla hrádocká píla.

„Lávka je v našom katastri, pre dobrú vec sa spojili viaceré organizácie. Naši chlapi z obce a dobrovoľní hasiči zabezpečovali technické práce, menili drevené dosky a natierali pletivo,“ povedal Marián Vojtík, starosta Podturne.