Rozhľadňu postavili tam, kde tečie voda hore brehom

Kým v liptovskomikulášskom okrese stojí sedem rozhľadní, okres Ružomberok klasickú rozhľadňu nemá. Storočnú prestávku v okrese prelomili turisti z Liptovskej Lúžnej.

28. sep 2021 o 10:14 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÁ LÚŽNA. Turisti z Liptovskej Lúžnej stavajú rozhľadňu, ktorá síce ponúka výhľad do diaľky, no pozornosť návštevníkov upriami najmä na to, čo je pod ňou. Približne osem metrov vysokú vežu s dvoma podlažiami postavili v blízkosti pôsobivej prírodnej pamiatky meandre Lúžňanky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sedem rozhľadní na Liptove: Kde ich nájdete a čo z nich uvidíte Čítajte

Lúžňanka sa tu prirodzene kľukatí, vytvára meandre. Dokonca tečie tak, že vytvára optický klam, akoby jej vody tiekli na niektorých miestach dohora a nie smerom nadol. Miesto volajú domáci aj Krutá voda.

Obľúbené miesto na vychádzky

Územie sa nachádza v štvrtom stupni ochrany. Nie je síce veľké, ale najlepší pohľad na riečny labyrint je zhora. Vďaka rozhľadni budú môcť návštevníci pozorovať prírodný úkaz tak, aby ho nepoškodili, nešliapali po ňom.