Iľanovský, bývalý tréner Vlhovej, stále úspešne trénuje

Ivan Iľanovský, dlhoročný lyžiarsky tréner našej najlepšej lyžiarky Petry Vlhovej, pod ktorým získala prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, už niekoľko rokov pôsobí v Poľsku.

30. sep 2021 o 19:50 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, POĽSKO. Lyžiarsky tréner Ivan Iľanovský po skončení svojej trénerskej činnosti pri Petre Vlhovej dlho neoddychoval a v priebehu krátkeho času dostal ponuku, ktorá prišla až z Francúzska. Dnes trénuje u našich severných susedov v Poľsku.



Ako sa pozeráte dnes, po nejakom čase a ukončení spolupráce s Petrou na jej úspechy?

Samozrejme, že to, čo dokázala, je niečo úžasné. Dokázala sa pevne etablovať vo svetovej špičke, pričom jej vrcholom bol zisk veľmi cenného veľkého krištáľového glóbusu a ja jej fandím aj naďalej, aby jej vyšli aj tie budúce plány.





Vlastne ten prvý veľký úspech, prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, prišiel práve, keď bola pod vaším vedením...

A nielen pod mojím vedením, ale stoja za ňou aj ostatní tréneri, ktorí boli predo mnou a, samozrejme, pokračuje to až do súčastnosti.

Ale áno, to prvé víťazstvo vo sveťáku prišlo, keď sme boli spolu. Takže môžem povedať, že ten dobrý základ mala a neskôr na tom mohol stavať aj tréner Magoni, pod ktorým už dosiahla ďalšie úspechy.



V súčasnosti, keď niekedy pozeráte preteky a sledujete svoju bývalú zverenkyňu, vidíte ešte sem-tam nejaký ten váš štýl techniky, čo ste ju naučili?

Ťažko povedať. Trošku zmenila celý štýl lyžovania, veď každý tréner má iné oko a vidí to inač, preto sa aj pretekár, teda štýl mierne poupravujú, ale to je normálne. Keď sme boli spolu, tak, ako vravím, nejaký dobrý základ techniky tam bol a myslím si, že to aj napredovalo. Ďalší tréneri, s ktorými spolupracuje dnes, to následne ešte vycibrili a Peťa stále napreduje.



Kde viedli vaše kroky po ukončení spolupráce s Petrou?

Hneď po skončení som odi-šiel do Francúzska, kde som trénoval dievčatá juniorského výberu. A dnes už tretiu sezónu trénujem v susednom Poľsku, predovšetkým jednu mladú talentovanú lyžiarku, ktorá má veľký predpoklad nominovať sa aj na blížiacu olympiádu, uvidíme.



Čo budúcnosť, neťahá vás domov na Liptov, aby ste opäť podchytili domácich lyžiarov?

Ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Ale momentálne mám kontrakt v Poľsku a vyzerá, že sú so mnou spokojní, pretože prišla už aj ďalšia ponuka na predĺženie spolupráce.