Nad liptovskomikulášskou nemocnicou stále visí tieň

Zoznam nového prerozdelenia nemocníc zverejnia najskôr o rok.

2. okt 2021 o 6:30 Ľubica Stančíková, (TASR, MAPA)

LIPTOV. Nové prerozdelenie nemocníc v súvislosti s ich plánovanou reformou zverejní ministerstvo zdravotníctva neskôr. Upozornila na to Asociácia nemocníc Slovenska a potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Termín uvedenia reformy do praxe ostáva zachovaný, a to rok 2024. V stredu to schválila vláda.

Prerozdelenie nemocníc do rôznych kategórií vníma verejnosť mimoriadne citlivo. Niekoľko nemocníc má byť po novom na komunitnej úrovni, teda bude poskytovať doliečovaciu a rehabilitačnú starostlivosť. Takéto obavy sú aj v prípade nemocnice v Liptovskom Mikuláši či v Dolnom Kubíne. Zoznam ministerstvo oficiálne nezverejnilo, malo sa tak stať ešte tento tok. Verejnosť si naň bude musieť počkať.

Pre Mikulášanov Poprad alebo Ružomberok

Prvý zoznam zverejnila v lete strana Hlas SD. Ministerstvo sa k nemu nevyjadrilo, nepovažujú ho za oficiálny. Zo zoznamu vyplynulo, že liptovskomikulášska nemocnica má byť na najnižšej, komunitnej úrovni a poskytovať následnú, nie urgentnú medicínu, nepočíta sa napríklad ani s pôrodnicou.

Komplexnú starostlivosť by mala Liptákom poskytovať vojenská nemocnica v Ružomberku alebo nemocnica v Poprade. V Žilinskom kraji má podľa zoznamu z leta ďalej vypadnúť nemocnica v Dolnom Kubíne. Regionálna nemocnica pre Oravu by mala byť v Trstenej.