Diaľnicu na Liptove začali stavať pred takmer 50 rokmi, dodnes ju nedokončili

S výstavbou prvého úseku diaľnice na Liptove začali pred takmer 50 rokmi a do užívania motoristom cestu odovzdali v decembri 1976. Región na dokončenie stále čaká.

8. okt 2021 o 15:12 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Vôbec prvý úsek na D1, ktorá má spájať Bratislavu s Košicami, začali vodiči využívať v roku 1975. Mal 13-kilometov a spájal Bratislavu so Sencom. Rok na to otvorili ďalší úsek. Nebolo to pri Bratislave, alebo niekde, kde si výstavba nevyžadovala zložité technické riešenie a bola lacná. Bolo to na Liptove.

Druhý najstarší úsek najdlhšej slovenskej diaľnice spájal Liptovský Mikuláš s Liptovským Jánom v krátkom, viac ako šesť kilometrovom úseku. S jeho výstavbou začali pred takmer 50 rokmi a do užívania motoristom cestu odovzdali v decembri 1976, teda pred 45 rokmi.

Dôvod, prečo pokračovali s výstavbou diaľničnej siete na Liptove je jednoduchý. V polovici 70. rokov finišovali práce na výstavbe Liptovskej Mary.

Tá znamenala masívny zásah do krajiny stredného Liptova, územie sa zmenilo na obrovské stavenisko a tak k nemu pridali aj výstavbu trasy diaľnice a zároveň aj preložku železničnej trate so známym bešeňovským esíčkom.

Okrem toho pri výstavbe vodného diela sa vyťažili obrovské množstvá štrku a ten sa využil práve pri budovaní diaľničných násypov. Pri stavbe premiestnili z vodného diela pod diaľnicu takmer dva milióny kubíkov zeminy. Stavbu zabezpečovali Inžinierske stavby n.p. Košice, stavebná správa v Poprade.