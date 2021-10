Najvyššia súťaž je pre mikulášsky Tatran obrovská skúsenosť

MFK Tatran Liptovský Mikuláš figuruje po 10 kolách na sľubnom 10. mieste. Po desiatich odohraných kolách v najvyššej futbalovej súťaži tu máme reprezentačnú prestávku, počas ktorej sme sa bližšie pozreli na fungovanie a budúcnosť nováčika MFK Tatran.

12. okt 2021 o 18:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V aktuálnej sezóne je mikulášsky futbalový klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš nováčikom v najvyššej futbalovej súťaži – Fortuna lige. Po desiatich kolách s bilanciou 2 výhry, 1 remíza, 7 prehier a skóre 14:25 majú Liptáci z horného Liptova 7 bodov, čím sa momentálne radia na 10 miesto v tabuľke.

Je teda toto postavenie, nejakým predsezónnym predsavzatím, spĺňa to, čo Mikulášania chceli, alebo je to málo? Spýtali sme sa najvyššieho predstaviteľa klubu MFK Tatran, prezidenta Milana Mikušiaka.



Máte za sebou 10 kôl v najvyššej súťaži. Aké sú prvotne dojmy po tomto úvodnom účinkovaní v lige?

Naše pôsobenie v najvyššej futbalovej súťaži je istým experimentom, ktorý asi nemá v doterajšej slovenskej futbalovej histórii v ére samostatnosti obdobu. A to predovšetkým z toho pohľadu, že nepoznám mužstvo, ktoré pri postupe z druhej ligy do najvyššej súťaže by ponechalo až 80 percent kádra pokope tak ako my a s nimi nastupuje v majstrovských zápasoch.

Naši hráči nemali takmer žiadne skúsenosti s Fortuna ligou, až na malé výnimky, a všetci vhupli rovnými nohami do najvyššej sútaže.

A toto je ten spomínaný experiment, ktorý nám do budúcna ukáže, či je možne aj takto v prvej lige pôsobiť.