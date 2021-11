Ako sme žili: Lúčky

Pozrite si, ako žila známa kúpeľná obec Lúčky v časoch Československa.

1. nov 2021 o 11:20 (red)

LÚČKY. Obec Lúčky leží na pomedzí Liptovskej kotliny a Chočských vrchov. Nad obcou sa ako majestátny ochranca dvíha Veľký Choč. V strede obce sa nachádza najznámejší a určite aj najkrajší prírodný úkaz, národná prírodná pamiatka Lúčanský vodopád.

Obyvatelia obce sa už od 13. – 14. storočia venovali pltníctvu. Štátoprávne zmeny po prvej svetovej vojne znamenali likvidáciu diaľkového pltníckeho transportu po Dunaji. Intenzívna výstavba železničnej dopravy, prvých priehrad, elektrární na Váhu – to všetko spôsobilo zánik tohto svojrázneho a pre Lúčky, ako aj celý Liptov typického zamestnania. Pre niektorých občanov sa zdrojom vedľajších príjmov stalo aj prenajímanie izieb pre rekreantov a návštevníkov kúpeľov. Napríklad v r. 1935 bolo takto prenajatých 80 izieb.

Medzivojnové obdobie bolo typické pre vysťahovalectvo. Neobišlo to ani Lúčky – naši občania smerovali do krajín západnej Európy (Belgicko, Francúzsko, Nemecko), ale aj do zámoria (Kanada, USA, Austrália). Celkove odišlo približne 120 občanov.

V roku 1920 prišli urbarialisti s návrhom na elektrifikáciu obce a hneď v ten istý rok sa im podarilo postaviť vodnú elektráreň na potoku Lúčanka. Dodávali z nej elektrickú energiu do obce Lúčky aj Kalameny. Až v r. 1944 sa napojili na verejnú sieť.

Po oslobodení (5. apríla 1945) žilo v obci 1830 obyvateľov, väčšinou tzv. kovoroľníci, ktorí mali drobné hospodárstvo, ale boli to robotníci, ktorí dochádzali do práce mimo obce. Väčšina občanov dochádzala za prácou najmä do Ružomberka.

Od roku 1953 sa začala postupná výstavba verejného vodovodu. V Lúčkach vzniklo v r. 1950 – 1951 JRD. Na jar 1966 sa začala výstavba požiarnej zbrojnice.

V 70. rokoch boli v obci aktívne tieto spolky/združenia: Slovenský zväz žien, Červený kríž, folklórny a spevácky súbor, futbalisti, oddiel šachu, stolného tenisu, turistiky, hokeja a volejbalu, poľovnícke združenie Magura.

V júni 1979 sa začali práce na stavbe trojtriednej materskej školy a jaslí, dokončené boli v r. 1982. V tomto roku sa v obci vybudoval aj lyžiarsky vlek v časti Markuška.

Rok 1987 bol rokom osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lúčkach. Začiatkom 90. rokov prebehla plynofikácia obce a bola postavená ČOV.

Divadlo: ochotnícka divadelná činnosť v Lúčkach začala krátko po vzniku ČSR. Divadelné predstavenia bývali v kúpeľnej jedálni alebo kúpeľnom parku. So svojim hrami vystupovali najčastejšie počas Vianoc a Veľkej Noci.

Hudba: V roku 1932 vznikla z podnetu Tadeáša Sambora prvá hudobno-inštrumentálna skupina dedinských hudcov. Šesťčlenné hudobné teleso obveseľovalo obyvateľov Lúčok, ale aj okolitých dedín na tanečných zábavách, večierkoch, majálesoch, svadbách...

Šport: športová činnosť sa v obci začína rozvíjať až v 30.rokoch. Futbalové začiatky siahajú do r.1932. Od r. 1974 sa v Lúčkach každoročne na počesť výročia SNP organizoval tradičný futbalový turnaj – Memoriál Matúša Hajasa (zastrelený počas r.1945 tesne pred skončení vojny). Na prelome 20.a 30.rokov sa začína na Lúčkach hrať aj šach. Šachové figúrky si vystrúhali z dreva a šachovnicu nakreslili na kus papiera. V r.1971 vznikol šachový oddiel TJ Lúčky. V druhej polovici 30.rokov sa objavujú prví nadšenci stolného tenisu. Koncom 40.rokov sa podarilo v Lúčkach spropagovať volejbal, zásluhu na tom mali 2 miestni učitelia. Okolie Lúčok poskytuje výborné podmienky pre lyžovanie. Organizované lyžovanie vzniká až v r. 1978 založením lyžiarskeho oddielu. Najväčší rozmach a rast popularity dosahuje hokej v Lúčkach koncom 50.rokov. Turistický oddiel vznikol v rovnakom čase ako lyžiarsky – v r.1978

Folklór: Folklórna skupina Lúčan v r. 2020 oslávila 80-te výročie od svojho založenia. Lúčan neustále pomáha obci pri udržiavaní tradícií – ako je pochovávanie basy, Vynášanie Murieny, Stavanie májov, reprezentuje obec po celom Slovensku i v zahraničí. Obec každý druhý rok v spolupráci s Fsk Lúčan organizuje Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom. Vďaka nášmu súboru sme v r.2015 získali titul „Dedina ako klenotnica“ v súťaži Dedina roka.

Za pomoc a asistenciu pri tvorbe textu a výbere fotografií ďakujeme Petre Mihokovej z Lúčok.

