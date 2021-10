Proti zrušeniu súdu v Ružomberku zorganizovali protest

Podľa novej súdnej mapy by obyvatelia dolného Liptova museli chodiť na súd do Liptovského Mikuláša.

13. okt 2021 o 14:19 Martin Pavelek

RUŽOMBEROK. Transparenty s nápismi Stop súdnej mape, Koniec súdu, koniec okresu? Nedovoľme to! držali dnes dopoludnia na tichom proteste v rukách zamestnanci Okresného súdu v Ružomberku.

Týmto spôsobom prišli podporiť odborárov, ktorí sa v tom čase zúčastňovali rozporového konania na ministerstve spravodlivosti v ich hromadnej pripomienke k novej súdnej mape Slovenska.

Argumenty za zachovanie súdu

Podľa mapy by mali ružomberský súd zrušiť, jeho agendu by mal prebrať Okresný súd v Liptovskom Mikuláši zriadením Liptovského súdneho obvodu. V Ružomberku by podľa návrhu ostala len trestná agenda, ktorá oproti iným súdnym agendám tvorí len minimálnu časť.

Odborári vyjadrili v pripomienke svoj nesúhlas s pripravovanou zmenou a uvádzali argumenty.