Na novom diaľničnom moste pri Podbanskom betónujú nosnú konštrukciu

Výstavba postupuje podľa plánu, most by mal motoristom slúžiť od augusta budúceho roka.

14. okt 2021 o 13:10 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Výstavba nového mosta na diaľnici D1 v križovatke Podbanské postupuje podľa plánu. Ako informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková, aktuálne sa vykonávajú debniace práce a betonáž nosnej konštrukcie. Motoristi by po novom diaľničnom moste mali prejsť prvý raz v auguste budúceho roka.

Nový most s dĺžkou 150 metrov bude mať 15-metrovú šírku a vysoký bude 8,30 metra. Diaľničná spoločnosť za jeho výstavbu zaplatí podľa zmluvy viac ako 2,6 milióna eur vrátane DPH. „Po výstavbe ľavého mosta smerom do Liptovského Mikuláša plánujeme aj opravu pravého mosta smerom do Popradu," doplnila Žgravčáková.

Výstavbe predchádzala demontáž starého mosta, ktorý bol takmer tri roky uzavretý. „Na moste sú dokončené krajné opory a všetky piliere, aktuálne prebiehajú práce na nosnej konštrukcii, pričom betonáž je rozdelená do troch etáp. Predpokladané množstvo betónu použitého pri všetkých troch etapách je 1 405 metrov kubických, pričom dve etapy betonáže už máme za sebou," uviedla Žgravčáková.

Most bol postavený v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie odhalili diaľničiari pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne začali s opravou, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Rozšírený dodatkový diagnostický prieskum potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu a preto sa musel ľavý most zbúrať.