Kaliská skončila. Neľutuje ani jeden deň na vode

Dvojnásobná olympijská víťazka kajakárka Elena Kaliská ukončila športovú činnosť. Aj naďalej bude pôsobiť v Dukle, momentálne však nie na trénerskej pozícii.

14. okt 2021 o 16:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V predošlom vydaní našich novín sme vás informovali o ukončení aktívnej športovej kariéry zlatej dámy vodného slalomu kajakárky Eleny Kaliskej. Po príchode domov na Liptov sme Kalisku kontaktovali, aby sme vám bližšie priblížili, čo ďalej.

Pred pár dňami ste oznámili koniec aktívnej činnosti. Je to teda oficiálne?

Áno, je to koniec, takže je to už oficiálne. Oznámila som to na nedávnych majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v bratislavskom Čunove, takže prebehla už aj nejaká rozlúčka s fanúšikmi, ktorí boli na pretekoch. Bolo to pomerne emotívne, pretože som sa spustila aj dole Čunovským kanálom.