Mladí mikulášski vodáci mali Európsky pohár v poľskom Krakove

V tesnom závere tohtoročnej vodnoslalomárskej sezóny sa mladí vodáci z Kanoe Tatra klubu Liptovský Mikuláš zúčastnili v poľskom Krakove medzinárodných pretekov, kde zbierali skúsenosti a brali aj cenné kovy.

15. okt 2021 o 14:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kaliská skončila. Neľutuje ani jeden deň na vode Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mladé mikulášske vodno-slalomárske nádeje sa zúčastnili v dňoch 2. – 3. 10. medzinárodných pretekov v poľskom Krakove. Preteky Olympijských nádejí juniori boli súčasne aj 9. a 10. kolom Európskeho pohára ECA /EP/ juniorov a žiakov.

Vodáci súťažili na kanáli v Krakove, ktorí je pre mnohých už pomerne dobre známy.



Samotné preteky sa konali za ideálnych slnečných jesenných podmienok.

Vodnoslalomarský klub KTK Liptovský Mikuláš vyslal na preteky 24 prevažne mladých športovcov, väčšinou žiakov, ktorí mali predovšetkým zbierať skúsenosti.

Najlepší výkon podali, už tradične, najlepšia Mikulášanka v tejto sezóne Ivana Chlebová, ktorá zvíťazila v dvojkombinácii sobota/nedeľa v kategóriách kajak a kanoe jednotlivec do 18 rokov a ujala sa tak celkového vedenia v rankingu v oboch kategóriách.



Ani v mužských disciplínach Liptáci nestrácali, no tentokrát do 16 rokov, keď na 1. mieste skončili v C1 Samuel Krajčí a zlato v kajaku (K1) bral Richard Rumanský.

Na medaily dosiahli aj najmladší mikulášski žiacki vodáci. V ECA žiakov skončil na 2. mieste Lukáš Hnilica v C1 a 3. miesto obsadila v K1 Zara Záhorská, obaja v kategórii do 12 rokov.



Na medzinárodných pretekoch v Poľsku sa zišla veľmi slušná a hojná konkurencia. Na štart sa dovedna do lode posadilo až 270 pretekárov zo 6 krajín vo všetkých kategóriách.



Mladí vodáci aj v závere sezóny ukázali, že neustále napredujú a vodný slalom na Liptove má budúcnosť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najvyššia súťaž je pre mikulášsky Tatran obrovská skúsenosť Čítajte

Súvisiaci článok