Tatran porazil húževnatý Trenčín a pripísal si dôležité tri body

Na programe bolo 11. kolo najvyššej futbalovej súťaže v ktorom sa stretli domáci futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a AS Trenčín.

16. okt 2021 o 6:50 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V piatok (15. 10.) sa stretli Liptáci v 11. kole najvyššej futbalovej ligy na domácom ihrisku v Poprade proti húževnatému súperovi z Trenčína. A aj keď loptu na svojich kopačkách mali poväčšine zápasu futbalisti hostí, z víťazstva sa tešili domáci, ktorí o svojom triumfe rozhodli v posledných sekundách zápasu.

Tesne pred samotným výkopom zápasu prezident MFK Tatran Milan Mikušiak a bývali legionár Stanislav Šesták odovzdali cenu Ľuboslavovi Laurovi, ktorý zvíťazil v prestížnej ankete "gól mesiaca."

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – AS Trenčín 2:1

Góly: 68. Bartoš, 90+4. Voško – 90. Gaži. ŽK: Václavik (LMI) – Pirinen, Azango (TRE), Rozhodcovia: Ziemba – Štrbo, Jekkel

Liptovský Mikuláš: Sváček – Krčík, Hranáč, Pintér, Janec – Václavik, Filinský, Staš (89. Voško) – Pinte, Bartoš (C), Laura (78. Kotora).

Trenčín: Kukučka – Yem, Šulek, Pirinen, Madu – Kadák (C) (70. Ikoba), Lavrinčík, Ibrahim (61. Zubairu) – Kmeť (70. Gaži), Jendrišek, Azango.

Priebeh zápasu:

Viac z hry mali od úvodného hvizdu hostia z Trenčína, Liptáci ako by sa báli s loptou na nohe „vymýšľať“. Prvá vážnejšia situácia sa odohrala pre bránkou Liptovského Mikuláša. Po rohovom kope sa v 17. minúte do lopty na hranici šestnástky oprel hosťujúci útočník Kmeť. Jeho strelu zastavilo brvno Sváčekovej bránky. Do náznaku šance sa domáci prepracovali až v 24. minúte. S centrami Staša a Bartoša si trenčianski obrancovia poradili. V domácom vápne to opäť horelo po vyše polhodine hry. Proti Kadákovemu zakončeniu, ktoré prešlo cez viacerých hráčov, vytiahol Sváček pohotový reflexívny zákrok. Trenčania svoj tlak stupňovali, domáci hráči mali problém dostať loptu aspoň za poliacu čiaru. V 42. minúte videl žltú kartu po faule na Václavíka hosťujúci obranca Pirinen, ktorý hasil vlastnú chybu. Napriek tomu, že prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol, mohol ísť Trenčín do vedenia. V nadstavenom čase sa ale obetavo do Ibrahimovej strely zblízka vložil Hranáč a vytlačil ju na roh.



Aj do druhého polčasu vstúpili razantnejšie hostia. Najprv vzal spod nôh Jendrišeka loptu pohotový brankár Liptovského Mikuláša. O minútu neskôr zahrozil Azango, lopta len tesne minula pravú žrď. Ožili aj domáci. Zlepšili pohyb a viac si verili pri rozohrávke. Peknú kombinačnú akciu predviedli v 51. minúte. Staš zakombinoval s Pintem. Jeho prudkú strelu pokryl s vypätím všetkých síl Kukučka. Ďalší skvelý zákrok predviedol brankár Trenčína o desať minút neskôr. Liptáci si vymenili viacero rýchlych prihrávok. Stašova ľavačka ale gól nepriniesla. Domáci Bartoš naďalej režíroval hru Liptovského Mikuláša a v 68. minúte sa zapísal do listiny strelcov. Po rohovom kope z kopačky Tomáša Staša poslal loptu do siete Trenčína hlavou – 1:0. Hostia sa po inkasovanom góle snažili o rýchle vyrovnanie. Aktivita Gažiho a po ňom ani Jendrišeka ale gól nepriniesla. Trenčínu sa v koncovke vyslovene nedarilo. Domáci bránili na vlastnej polovici so všetkými hráčmi. Smoliarom zápasu sa stával trenčiansky záložník Ikoba, ktorý síce do hry naskočil až v 70. minúte, ale aj za krátku dobu stihol spáliť viacero dobrých streleckých pozícií. V závere hrali Trenčania nervózne, keď viaceré herné situácie vyriešili zbrklo. Vyrovnania sa napokon dočkali v poslednej minúte riadneho hracieho času. Najprv Pintér z bránkovej čiary vykopával loptu po Azangovej strele spoza malého vápno. Tá sa odrazila k voľnému Gažimu, ktorý ju s pomocou konštrukcie bránky nekompromisne napálil do siete – 1:1. Infarktový záver ale pokračoval. Rozhodcovia nadstavili štyri minúty a práve v poslednej minúte nadstaveného času zariadil tri body pre Liptovský Mikuláš striedajúci Voško. Skóroval po chyba hosťujúceho brankára Kukučku, ktorému vypadla z rúk predchádzajúca strela Václavíka z veľkej diaľky.

