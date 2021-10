Liptáci potrebovali naplno bodovať a to sa im podarilo

Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 3:1.

17. okt 2021 o 22:22 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hostia sa už v prvej minúte dostali k presilovke, v nej viackrát ohrozili Vošvrdu, ale bez želaného efektu. Ako využiť presilovku ukázali Spišiakom domáci v 7. minúte. Vylúčeného Halamu vrátil z trestnej lavice po 15 sekundách Jurík, ktorý zblízka dorazil puk za Melicherčíka - 1:0. O dve minúty nezvýšil po úniku Walega a brankár hostí si neskôr poradil aj so šancou Michalíka. V 18. minúte sa po Štrauchovej prihrávke ocitol v nádejnej šanci Giľák, ale Vošvrdu neprekonal.



To sa v 25. minúte nepodarilo ani Džuganovi, na opačnej strane strelecky aktívny Hovorka neprekvapil Melicherčíka. Po viacerých šanciach na oboch stranách hostia vyrovnali v 36. minúte. Presilovku o dvoch hráčov využil pohotovou strelou obranca Petgrave - 1:1.



Domáci boli blízko ku gólu v 43. minúte, pred Melicherčíkom bolo rušno, ale Hovorka ani Obdržálek ho neprekonali. Nerozhodné skóre s rozchytanými brankármi vydržalo do 55. minúty. Presilovkovú kombináciu zakončil strelou Ventelä a odrazený puk dopravil do bránky Obdržálek - 2:1. Nádeje hostí na úspech znížilo vylúčenie v 58. minúte, v ktorom sa Spišiaci odhodlali k hre bez brankára, no od Hovorku inkasovali gól na 3:1.



MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)



Góly: 7. Jurík (Michalík, Šepelev), 55. Obdržálek (Ventelä, Hovorka), 60. Hovorka (Obdržálek, Kriška) - 36. Petgrave (Atwal).

Rozhodovali: Smrek, Snášel - Jurčiak, Hajnik,

vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0,

650 divákov.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Värttinen, Mezovský, Šepelev, Ilenčík, Kurali, Nemec - Kriška, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Walega, Jurík - Paločko, Urban, Uhrík - Haluška, Petráš, Kalousek - Dunčko

HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Petgrave, Malina, Česánek, Atwal, Romaňák, Ordzovenský, Chovan, Grec - Kuru, Černý, Ščurko - Džugan, Halama, Vrábeľ - Štrauch, Tyczynski, Giľák - Hamráček, Tomala, Olejník

Po zápase povedali:

Milan Jančuška, tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš:

"Aj keď sa súťaž iba rozbieha, pre nás bol dnešný zápas šesťbodový. Prehrali sme v predošlých troch zápasoch, v ktorých nám body prešli pomedzi prsty. Potrebovali sme bodovať a o to to bolo ťažšie. Som preto veľmi rád, že sme to zvládli. Veľmi dobrý výkon podal brankár Vošvrda, ktorý nás podržal v zlomových situáciách. Na druhej strane sme nepremenili veľa šancí, napríklad Marek Hovorka šiel dvakrát sám na brankára, nájazd mal aj Walega a to musíme premieňať. Je to pre nás dôležité víťazstvo a verím, že nás nakopne do ďalších zápasov. Som rád aj za predvedenú hru, hoci tam boli nejaké výpadky a opäť sa opakovala situácia s dvomi vylúčenými hráčmi v jednom momente. To sa nesmie stávať."



Miroslav Mosnár, tréner HK Spišská Nová Ves:

"Zápas sme začali celkom dobre, prvých asi 8 minút to bolo v poriadku. Po tom, čo nám dal súper gól na 1:0, sme úplne "odišli" a prestali sme hrať svoju hru. Niektorí naši hráči si zabudli srdiečko asi doma alebo v šatni a mali by si uvedomiť, že zápasy v extralige sa musia hrať na sto percent. Takéto výpadky si nemôžeme dovoliť. Mrzí ma, že sme opäť nedali viac ako jeden gól. To je dôvod, prečo sme zápas nezdramatizovali."

