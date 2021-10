Znovu sa rozbehla Liptovská hokejová liga LHL

Liptovská hokejová liga sa pre koronavírusovú pandémiu pred dvoma rokmi nedohrala, minulý rok sa ani nezačala hrať. Ale tento ročník práve odštartoval uplynulý víkend. Na úvodný zápas celého ročníka prišiel prvé buly vhodiť hokejový vicemajster sveta Ján Laco.

19. okt 2021 o 18:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovskí hokejisti – či už amatéri, hobíci alebo bývalí hráči – sa už tradične niekoľko rokov stretávali aj na amatérskom súťažnom poli, kde hrávali v Liptovskej hokejovej lige (LHL).



Po istej odmlke spôsobenej covidom sa klzisko na zimáku v JL aréne znovu zaplnilo. Tesne pred prvým zápasom sme oslovili hlavného organizátora LHL Pavla Saska, aby nám ozrejmil, či sa niečo zmenilo a aká bude tohtoročná účasť tímov.





Ako prebiehala organizácia nového ročníka LHL 2021/22?

Rozmýšľal som, či teda opäť zorganizovať LHL aj v tejto sezóne. Ale sme hokejoví nadšenci a chalani majú chuť hrať hokej a tieto amatérske zápasy, preto som išiel do toho. Uvidíme dokedy, ale verím, že čo najdlhšie. Budeme hrať, pokiaľ to protipandemické opatrenia dovolia.

Čo sa týka prvotnej organizácie, tak tá prebehla v norme bez väčších problémov. Takže všetko je už pripravené.



V minulosti sa hrávalo v troch divíziách, teda podľa výkonnosti hráčov A/B/C. Všetko zostáva po starom aj v tomto smere?

Tento rok došlo k zmene divízií a dokonca sme ich aj premenovali. Prvá áčková nebude vôbec, lebo tu sme mali prihlásené len tri tímy, respektíve dva, pretože hokejové MHK 32B znovu začali hrať druhú ligu. Ostatné dve budú: z béčka je divízia amatéri a z céčka divízia hobby.



Po koľko účastníkov je v týchto dvoch divíziách?

V amatéroch máme 6 tímov a v hobíkoch je 7 tímov. Dohromady máme 13 tímov. Hrať sa bude cez víkendy, ako je to už zvykom. Sobota jedna celá divízia a nedeľa druhá, a zas opačne.



Máte v lige aj nové tímy, alebo sú všetky tie, čo už hrávali aj v minulosti?

Áno, máme aj nejaký ten nový tím. V divízií B bolo v minulosti päť tímov, teraz nám pribudol šiesty. Sú to chalani z Liptovskej Lúžnej a volajú sa Serafins Eagls. Aj keď pred tromi rokmi už LHL hrali, ale potom prešli do oravskej ligy a tento ročník sa vrátili do našej Liptovskej ligy. A v hobby divízii nám pribudlo nové mužstvo pod názvom Hooligans. Ale na druhej strane nám tu skončili dva tímy, Liptovskí Vlci a Mirage z Popradu.



LHL sa rozbehla, ale neobávate sa opätovného predčasného ukončenia kvôli covidu?

Stále to niekde na vlásku visí aj takáto negatívna možnosť. Ale doba pokročila, prišla vakcinácia a tie opatrenia sa trošku zmenili. Zároveň tu máme covid automat, podľa ktorého by to malo v nejakom tom režime fungovať. Ale dohodli sme sa s tímami, že pokiaľ vstúpime do čiernej farby, tak kolá, ktoré sa mali vtedy odohrať, sa pozastavia a následne sa dohrajú potom. Aj celkový rozpis je tak nastavený, aby sa to všetko stihlo v prípade takéhoto stavu dohrať.



Čo museli alebo musia účastníci ligy splniť, aby mohli hrať?

Asi najdôležitejšie je to, že ideme v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný) takže toto je zásadná vec. Potom už len spĺňať to, čo pre štart je potrebné – dresy, počty a tak ďalej.



Máte nejaký odkaz na záver nadšencom amatérskeho hokeja?

V prvom rade som veľmi rád, že sa znovu budeme stretávať na zimáku a zahráme si, verím že dobrý hokej. Zároveň by som chcel všetkých poprosiť o zhovievavosť a možno aj trpezlivosť, keby sa stalo, že vstúpime do čiernej zóny podľa covid automatu a následne sa musia zápasy odložiť. Všetkým zúčastneným hráčom želám, aby si dobre zašportovali, aby ich obchádzali zranenia. A čo je najdôležitejšie, aby sme sa športom udržiavali v dobrom stave, pretože ako sa vraví – v zdravom tele drieme zdravý duch.