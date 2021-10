Na vrchole Maliného Brda bol prvý v traťovom rekorde Hlavčo pred Jánošíkom

Na 5. ročníku Behu na Malinné štartovalo 171 pretekárov, z nich 58 ukrojilo hlavnú trať s prevýšením 638 m. Tridsaťšesťročný Bobrovčan Jozef Hlavčo predviedol na výživnom kopci krásny kúsok a dominoval s vyše dvojminútovým náskokom.

20. okt 2021 o 17:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Keď sa v štartovnej listine objavilo meno vrchárskeho špecialistu a tiež skvelého skialpinistu Jozefa Hlavča, už asi nikto z výkonnostnejších bežcov neriešil dilemu, kto vyhrá.



„Mal som fajn deň, so svojím výkonom som maximálne spokojný, forma je veľmi dobrá. Azda prehovorím aj do historických tabuliek týchto pekných pretekov s parádnym stupákom,“ vravel J. Hlavčo ešte predtým, čo poznal svoj výsledný čas. Čoskoro už zistil, že je aj novým držiteľom traťového rekordu.

Prišiel o traťák

K vrcholovej stanici kabínkovej lanovky na Malinom Brde vybehol z Hrabova za fantastických 24:51,7 min., čím o 2:04 min. stlačil doterajšie maximum Kristiána Jánošíka z Liptovskej Lúžnej. „Najprv sa ma držal Jánošík, ale po úvodnom tiahlom stupáku to už bol sólový part. Aj naj-strmší úsek pred cieľom sa mi podarilo zvládnuť v bežeckom rytme a neprejsť do chôdze,“ pochvaľoval si víťaz, ktorý na tomto ružomberskom podujatí debutoval.



K. Jánošík, ktorý pred tromi rokmi majestátny kopec ovládol ešte ako junior a doteraz držal top čas, nezakrýval ambíciu čo najdlhšie konkurovať jasnému favoritovi, avšak Hlavčo sa ho pomerne dosť expresne striasol.

„Keď som vedel, že je tu Jožo, mojím plánom bolo udržať sa vedľa neho aspoň to polky trate, ku Chate Dária. Žiaľ, ešte skôr, než sme vybehli hore na lúku, už bol sám. Nádejal som sa, že v najstrmšom kopci ešte trošku jeho náskok stiahnem, ale už to nešlo. Napokon mi nasekal cez dve minúty, čo je minimálne rozdiel dvoch tried. Ešte veľa musím na takýchto bežcov natrénovať,“ vravel druhý v cieli.

Ako tretí sa na vrchol vyšplhal Martin Blahušiak z Považskej Bystrice.



„S priateľkou sme hľadali náš prvý spoločný beh a objavili sme Malinô Brdo. Obom sa nám tu veľmi páčilo. Prvá časť trate bola pomerne rýchla, no záver aj bolel. Veru, mal poriadne grády. Posledný kilometer som už beh striedal s chôdzou, inak sa ani nedalo. Prví dvaja pretekári, to sú eliťáci, na nich sa nechytám. Navyše vertikály nepatria k mojim disciplínam. Výborné podujatie, sme si spolu ´kočkou´ naozaj užili,“ žiaril 24-ročný mladík s briadkou a červenou čelenkou.