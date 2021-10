Ako sa z krajného beka stal v MFK Ružomberok rešpektovaný stopér

Keď prišiel pod Čebrať, mal na svojom konte 18 fortunaligových štartov vo farbách Podbrezovej. Momentálne sa Alexander Mojžiš (nar. 2. januára 1999) dostal na 77 štartov v našej najvyššej futbalovej súťaži.

21. okt 2021 o 17:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Kým predtým rodák z Krupiny a bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov bol zväčša bytostne spätý s krajom obrany, v aktuálnej sezóne púta pozornosť na poste stopéra MFK Ružomberok.



Čo poviete na iný flek? –znela naša prvá otázka na odchovanca banskobystrického futbalu.

Už mám za sebou nejakých pár zápasov v úlohe stopéra. Cítim sa na novom mieste dobre, je to skoro to isté, ako byť krajným obrancom. Akurát s jediným rozdielom, že človek nemôže až tak často vyrážať dopredu. V tomto smere som pri lajne mal väčšiu ofenzívnu voľnosť.



Možno povedať, že v strede obrany prežívate zatiaľ najhviezdnejšie obdobie svojej hráčskej kariéry?

Mám taký vnútorný pocit, že sa mi darí, čo ma veľmi teší. Verím, že v takomto trende to bude aj pokračovať. Nikto však nevie, čo prinesie budúcnosť. Nie je ani vylúčené, že raz sa zase ocitnem v pozícii pravého alebo ľavého beka. Momentálne sa však plne sústredím na súčasnú rolu stopéra.



Čo bolo za vašou postovou transformáciou?

Samozrejme, že s týmto riešením prišli tréneri. Asi nevideli vzadu iného ľaváka. Nuž, voľba padla na mňa a ja som veľmi vďačný za novú skúsenosť.



Aká je v strede obrany spolupráca s futbalovým bardom a kapitánom mužstva Jánom Maslom, máte nejako rozdelené úlohy?

To sa nedá presne opísať, kto má čo vo svojej náplni. Janko Maslo je veľmi dobrý a mimoriadne skúsený futbalista, od ktorého sa môžem strašne veľa učiť. Nielen v zápase, ale na každom tréningu sa snažím od neho čo najviac pochytiť a tým sa zlepšovať.



Necítite sa trochu v nevýhode oproti takmer dvojmetrovému Maslovi?

Našťastie ´Džony´ nenastupuje proti mne, ale je mojím spoluhráčom. Nuž a chýbajúce väčšie fyzické parametre sa snažím kompenzovať inými vecami.



Už ste spomenuli menej možností pri vyrážaní do útoku, ale stále sa dostávate aj do súperovej šestnástky, čo poviete?

Keď sa naskytne priestor, snažím sa situáciu využiť a idem vyššie.

Tréneri netvrdia, že nemôžem prekročiť polovicu ihriska.



Užívate si aktuálnu hráčsku etapu?

Určite.



Máte za sebou štarty v reprezentácii do 21 rokov, nepokukujete i po seniorskom áčku?

Asi každý hráč sníva raz si zahrať za národný tím v seniorskej kategórii. Neviem, aká bude moja hráčska budúcnosť, no každý deň sa usilujem na sebe poctivo pracovať, všetko robím pre futbalové napredovanie.



V priebehu sezóny do Ružomberka prišiel na hosťovanie Martin Rymarenko z Dunajskej Stredy, ktorý sám prezradil, že dobre sa poznáte z mladých liet. Čo si zvlášť pri jeho mene oprášite?

Potešilo ma, už keď sa začalo hovoriť o tomto transfere. Veru, s Martinom som zažil veľmi pekné časy v Banskej Bystrici. Veď od prípravky sme vedno vyrastali. Až do sedemnástky sme hrávali spolu a potom on zamieril do Dunajskej Stredy.

