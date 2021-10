Vlhová skončila hneď v úvodnom štarte tohtoročnej sezóny na pódiu

Zatiaľ čo Rakúšankám to opäť nevyšlo, Vlhová v Söldene zopakovala tretie miesto spred roka a pripísala si do boja o veľký glóbus prvých 60 bodov.

23. okt 2021 o 16:40 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Sölden . Pred rokom sa Rakúšania smutne dívali na výsledkovú listinu úvodného obrovského slalomu ženskej sezóny Svetového pohára v Söldene. V elitnej desiatke nemali nikoho a ich najlepšou pretekárkou bola Katharina Truppeová na 15. mieste. Výsledky prvého kola na rovnakom mieste v roku 2021 ich napĺňali optimizmom. Na priebežnej bronzovej priečke mali Stephanie Brunnerovú a na štvrtom mieste Katharinu Liensbergerovú.

Lenže päťtisíc domácich fanúšikov sa napokon rakúskeho pódia na ľadovci Rettenbach nedočkalo. Radosť im okrem suverénneho dua Mikaela Shiffrinová - Lara Gutová-Behramiová pokazila aj Petra Vlhová. Slovenke stačil siedmy najlepší čas v druhom kole, aby sa zo šiesteho miesta posunula tretie. Naopak Brunnerová nezvládla druhú jazdu, v ktorej dosiahla až dvadsiaty ôsmy najlepší čas, a zaradila sa na sedemnáste miesto. Liensbergerová bola výrazne lepšia, ale aj ona v súčte oboch kôl napokon o deväť stotín sekundy nestačila na Vlhovú. Víťazná Shiffrinová a druhá Gutová-Behramiová mali v sobotu na najstrmejšom kopci ženského Svetového pohára akoby vlastnú súťaž, ostatným nadelili vyše sekundové rozdiely.

"Chcela som byť ešte rýchlejšia ako v prvej jazde, ale 'pustila som do nohavíc'. Celkový výsledok ma však napĺňa optimizmom. Myslím si, že som na tom lepšie ako minulý rok," uviedla Stephanie Brunnerová na portáli ORF.

Práve s menom tejto 27-ročnej Tirolčanky sa spájajú najväčšie úspechy Rakúšaniek v Söldene od víťazstva Anny Veithovej (vtedy ešte Fenningerovej) v roku 2014. Brunnerová bola štvrtá v rokoch 2016 a 2017. Aktuálne štvrtá Liensbergerová bola v úvode sezóny v Söldene predtým najlepšia - šestnásta. "Po treťom a štvrtom mieste po prvom kole sme verili, že to pódium dosiahneme. Konečný výsledok je pre nás trpký, ale rýchlosť a nastavenie boli správne. Tentoraz to nevyšlo, ale myslím si, že je to len otázka času. U Kathariny Liensvergerovej je vidieť, že ju ešte čaká progres v tejto disciplíne," uviedol rakúsky ženský šéftréner Christian Mitter. Úradujúca majsterka sveta a držiteľka malého glóbusu v slalome k tomu dodala: "Viem, kde mám rezervy a v čom ešte môžem byť lepšia. Pokúsim sa na tom zapracovať. Verím, že nabudúce to bude lepšie."

Na otázku, či boj o veľký glóbus bude v tejto sezóne najmä záležitosťou tria Shifrinová, Gutová-Behramiová a Vlhová, 26-ročná Liptáčka odpovedala: "Ťažko povedať, či to bude len súboj nás troch. Je tam veľa pretekárok, ktoré môžu útočiť na víťazstvá či pódiá. Prvé preteky po dlhej pauze nikdy nie sú jednoduché, lebo doteraz sme sa mohli porovnávať len v tréningoch. Bol to aj boj s nervami, ktorý som dnes zvládla. Nabudúce to môže byť iné."

Výsledky obrovského slalomu SP v Söldene:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:07,22 min (1:02,82/1:04,40), 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,14 s (1:02,80/1:04,56), 3. Petra VLHOVÁ (SR) +1,30 (1:03,61/1:04,91), 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,39 (1:03,43/1:05,18), 5. Maria Therese Tvibergová (Nór.) +1,45 (1:04,26/1:04,41), 6. Meta Hrovatová (Slov.) +1,59 (1:03,78/1:05,03), 7. Valerie Grenierová (Kan.) +1,85, 8. Tessa Worleyová (FR.) +2,06, 9. Nina O´Brienová (USA) +2,31, 10. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +2,38

poradie v SP (po 1 z 37 pretekov): 1. Shiffrinová 100 bodov, 2. Gutová-Behramiová 80, 3. VLHOVÁ 60, 4. Liensbergerová 50, 5. Tvibergová 45, 6. Hrovatová 40

poradie v obr. slalome (po 1 z 9 pretekov): 1. Shiffrinová 100 bodov, 2. Gutová-Behramiová 80, 3. VLHOVÁ 60, 4. Liensbergerová 50, 5. Tvibergová 45, 6. Hrovatová 40

