Olympionik Grigar si prebral cenu mesta

Strieborný kajakár z olympijských hier v japonskom Tokiu Jakub Grigar si prevzal z rúk liptovskomikulášskeho primátora Jána Blcháča Cenu mesta Liptovský Mikuláš.

25. okt 2021 o 18:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V piatok (22. 10.) v centre Liptovského Mikuláša na Námestí osloboditeľov prebiehalo slávnostné udelenie „Ceny mesta Liptovský Mikuláš“ mikulášskemu úspešnému vodnoslalomárovi – kajakárovi Jakubovi Grigarovi.

Udelenie ceny mesta schválili poslanci mestského zastupiteľstva za jeho doterajšie obrovské športové úspechy a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš po celom svete.





Medzi jeho najväčšie úspechy určite patrí tohtoročný zisk historického striebra z olympijských hier v japonskom Tokiu. Historického preto, lebo ešte ani jednému slovenskému vodákovi sa získať medailu na OH v kajaku nepodarilo.



„Získať takéto ocenenie je naozaj skvelý pocit za to všetko, čo človek tomu športu obetuje, pretože mnoho hodín, dní či mesiacov sme niekde vonku a bojujeme na tréningoch, respektíve na pretekoch, aby sme priniesli domov na Liptov cenné kovy. Takže takéto ocenenia si veľmi vážim, je to príjemné zadosťučinenie za to všetko vynaložené úsilie,“ rozprával spokojný kajakár Grigar.



Úspešný kajakár je aktuálne aj veľkým vzorom pre mnohých mladých vodákov. Preto sme sa Jakuba opýtali, či aj on má alebo mal svoj veľký vodácky alebo športový vzor:



„Samozrejme, mal som športové vzory aj ja, a nebolo ich veru málo. Z tej väčšiny som sa snažil vždycky zobrať z každého len to najlepšie a mierne odkukať, ako to robili oni a neskôr si to upraviť podľa seba, aby mi to vyhovovalo. A dnes či som ja pre niekoho vzorom, to by ma určite len a len potešilo. A keby som pozitívne ovplyvnil čo i len jednu mladú športovú dušu, to by bol ten pravý úspech a moja spokojnosť.“



Cenu mesta kajakárovi Grigarovi odovzdal najvyšší predstaviteľ Liptovského Mikuláša, primátor Ján Blcháč. „Byť medailistom na olympijských hrách je niečo výnimočné, a preto si zaslúžilo našu pozornosť, čím sme tento veľký Jakubov úspech odmenili cenou mesta. Zároveň som rád, že naše mesto, ktoré je mestom olympijských víťazov, to potvrdzuje aj dnes týmto historickým striebrom. Do budúcna verím, že tradícia vodáctvo na Liptove bude neustále gradovať a mikulášski vodáci budú naďalej zbierať úspechy a šíriť dobré meno nášho mesta.“



Na pódium bol prizvaný aj Jakubov tréner Stanislav Gejdoš, ktorý nám o veľkom striebornom úspechu a cene ne mesta povedal aj toto:

„Som neskutočné rád, že sa nám spoločne s Kubom podarilo vybojovať olympijskú medailu aj v mužskom kajaku, čo v tejto kategórii medaila doteraz na slovensku chýbala. Zároveň sa dnes znovu veľmi vytešujem, že tento úspech neostal bez povšimnutia a boli sme ocenení aj mestom Liptovský Mikuláš, za čo všetkým predstaviteľom mesta pekne ďakujem. Veľa to pre nás a pre mňa osobne znamená aj čo sa týka ďalšej energie do budúcna.“