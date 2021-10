V Závažnej Porube bola najhojnejšia účasť

V nedeľu súťažili v Závažnej Porube bežci na kolieskových lyžiach, ktorých sa zišlo najviac spomedzi doterajších všetkých slovenských kôl. Medzi nimi, samozrejme, nechýbali ani Liptáci.

25. okt 2021 o 14:00 Tomáš Kučera

ZÁVAžNá PORUBA. Preteky v behu na kolieskových lyžiach O putovný pohár Chaty Opalisko zazanamenal len svoj nultý ročník a hneď sa môže pochváliť vysokou účasťou slovenských bežcov.





„Na to, že to je prvý, respektíve ešte len nultý ročník tohto podujatia, som veľmi milo prekvapený účasťou. Máme ich dovedna niečo vyše 60, a to sa v tomto roku na podobných pretekoch ešte nestalo. Tešíme sa z toho,“ povedal jeden z hlavných organizátorov a riaditeľ pretekov Ivan Bukas.



Celú organizačnú záštitu na pretekmi mali predovšetkým domáci usporiadateľský klub – Bežecký klub Opalisko pod hlavičkou Zväzu Slovenského lyžovania, a Chata Opalisko.



Bežecká trať bola rozdelená do niekoľkých častí, podľa vekových kategórií. Najdlhšia, hlavná trať štartovala približne od mosta ponad Váh v smere na Závažnú Porubu a cieľ, aj pre všetky ostatné kategórie, bol pri Chate Bohunice. Bežať, ak to tak môžeme nazvať, sa mohlo len odpichmi – súpaž.



„Veríme a určite budeme chcieť do budúcna v organizácií pretekov pokračovať, pretože táto dnešná účasť nám ukázala, že to má zmysel,“ ukončil Bukas.



Výsledky:

muži, juniori (2003 a st.) trať:4,2 km súpaž: 1. MLYNÁR P. (V. Tatry) 12:49,9, 2. ŠELLER L. (Plzeň) 13:07,4, 3. RENDA A.(KBL Jasná Lipt. Mikuláš)14:12,8 +01:22,9, 5. ŠIARNIK J. (KBL Jasná) 15:17,4,

ženy, juniorky (2003 a st.): 1. KLEMENTOVÁ B. (Nováky) 18:05,0, 2. SOKOLOVÁ M. (KBL Jasná Lipt. Mikuláš) 21:07,4,

muži open (2003 a st.): 1. HOLIGA J. (Martin) 16:09,2, 2. VICIAN V. (SKI Ružomberok) 16:39,6, 3. ŠUŠKA M. 18:12,2,

st. dorastenci (2004, 2005): 1. ADAMOV Š. (TJ TATRAN HYBE) 15:38,1, 2. STANKOVIANSKY M. (KBL Jasná) 16:29,7,

st. dorastenky (2004, 2005): 1. PIATKOVÁ E. (BK Opalisko Záv. Poruba)21:06,1, 2. MICHALOVIČOVÁ A. (KBL Jasná) 21:16,8, 3. MOLNÁROVÁ E. (KBL Jasná) 22:25,8, ml. dorastenci (2006, 2007), trať: 3,2 km: 1. ADAMOV M. (TJ TATRAN HYBE)10:42,9, 2. BORSÍK M. (KBL Jasná) 12:18,1, 3.39 MELICH L. (TJ TATRAN HYBE) 12:39,6,

žiaci (2008 a ml.), trať: 1 km: 1. ADAMOV J. (TATRAN HYBE)04:36,7 ,

žiačky (2008 a ml.): 1. ŠMIDOVÁ M. (BK Opalisko Záv. Poruba) 06:00,0, 2. VÁLEKOVÁ L. (BK Opalisko Záv. Poruba) 06:29,3, 3. JACKOVÁ N. (ŠK Kriváň Važec) 06:45,2