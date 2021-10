Aj keď prehrali, Weiss uznal kvalitu nováčika, Petruš za predvedený výkon ďakoval

V prvej odvete jesennej časti najvyššej futbalovej súťaže – Fortuna lige, vycestoval nováčik MFK Tatran Liptovský Mikuláš na bratislavský Slovan, aby si zmerali sily v 12. kole.

25. okt 2021 o 9:30 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, BRATISLAVA. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom 12. kole Fortuna ligy na Tehelnom poli nováčika z Liptovského Mikuláša 4:0. „Belasí“ využili oslabenie MFK Tatran po vylúčení kapitána Richarda Bartoša v 35. minúte.

Priebeh zápasu 12. kola:

Hostia sympaticky nezaparkovali autobus pred vlastnou šestnástkou, ale aj tak čelili valiacim sa vlnám domácich útokov. Slovan mohol otvoriť skóre v 13. minúte, Zmrhal preloboval aj brankára Sváčeka, no obranca Hranáč z bránkovej čiary odhlavičkoval loptu do bezpečia. Domáci síce hrali neustále na polovici nováčika, ale v chladnom počasí aj ich výkon bol dosť profesorský. Hostia zahrozili v 26. minúte, keď Bartoš z dobrej pozície mieril len do stredu brány. Neujala sa ani nepresná hlavička Lauru o pár okamihov. Domáci potom prepli predsa len na vyššie obrátky.



V 33. minúte si Henty posadil v šestnástke súpera, tvrdo vystrelil len do Sváčeka. Následnú dorážku Lichého z druhej vlny obrana hostí zblokovala. O dve minúty kapitán Liptákov Bartoš nešťastnou rukou v jasnej šanci vyrazil v šestnástke strelu od brány, videl červenú kartu a Slovan kopal penaltu. Mráz ju ale trestuhodne zahodil. V 39. minúte po centri Abenu na druhej tyči vypálil z voleja Zmrhal, výborný Sváček opäť podržal spoluhráčov. Potom ešte Zmrhal trafil bočnú sieť, a keďže sa v prvom polčase neujala ani jedna z 18 striel Slovana, išlo sa do šatní bez gólov.



Slovan tlačil aj v druhom polčase, musel si ale dávať pozor na srdnato bojujúcich hostí. V 51. minúte takto unikal striedajúci Káčerík, no Šulla s jeho strelou nemal veľa práce. Potom po domácom rohu Abena zblízka hlavou minul. Domácich vykúpil v 57. minúte Henty krížnou strelou za Sváčekov chrbát. Hostia nerezignovali, vedeli zahroziť, ako za obranu zabiehajúci Pintér v 63. minúte, no jeho lob z voleja spred šestnástky do domácej siete nezapadol. V 67. minúte po peknej domácej akcii na viackrát dostal loptu do siete Henty, ale pomohol si rukou a gól neplatil. V 69. minúte už ale domáci dali upokojujúci druhý gól, keď po šikovnej narážačke Green bombou trafil spojnicu a následná dorážka Rabiua prepálila ruky Sváčeka. Domáci stále tlačili do plných, v 80. minúte Medveděv ešte z voleja minul, no v 84. Henty dorazil strelu či center striedajúceho Dražiča. Jasný triumf favorita spečatil v 90. minúte Dražič.

Slovan Bratislava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (0:0)

Góly: 57. a 84. Henty, 69. Rabiu, 90. Dražič, ŽK: Václavík (L. Mikuláš), ČK: 35. Bartoš (L. Mikuláš), 2734 divákov.

Slovan: Šulla – Medveděv, Abena, De Marco, Vojtko (86. Agbo) – de Kamps (71. Kankava) – Henty, Rabiu, Zmrhal (77. Dražič) – Lichý (46. Green) – Mráz (71. Da Silva)

L. Mikuláš: Sváček – A. Krčík (89. D. Krčík), Hranáč, Pintér, Kotora – Laura (46. Kačerík), Václavik, Filinský (46. Pinte), Gerát (89. Voško), Staš (77. Švec) – Bartoš



Po zápase povedali

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša:

„Nemal som pred zápasom veľké oči. Prvý polčas sme favoritovi odolávali, potom prišlo vylúčenie Bartoša. Prvý gól prišiel možno trochu skoro v druhom dejstve. Ale zaslúžene. Chlapcom chcem poďakovať za výkon, hráme to, na čo máme, zopakujem, škoda vylúčenia Bartoša.“



Vladimír Weiss st., tréner Slovana:

„Hrali sme proti súperovi, ktorý nie je v lige najslabší. Liptovský Mikuláš hrá futbal a chce v lige hrať futbal, tréner Petruš ich k tomu vedie. Boli dobre takticky pripravení.

My sme hrali v prvom polčase zle, bol som veľmi nespokojný. Potom sme v presilovke dali góly. Dávam šancu aj hráčom, ktorí nehrávajú európske poháre a ťažšie zápasy v lige, je na nich vidieť, že chcú, ale ešte nedorástli na základnú zostavu Slovana. To je ale robota nás trénerov, pripraviť ich na to.“

