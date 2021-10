Okres Ružomberok sa chce vyhnúť čiernej farbe, v Koniarni budú očkovať bez registrácie

Okres Ružomberok chce získať výhodu v kovid automate.

26. okt 2021 o 11:49 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Okresu Ružomberok chýba zaočkovať 330 ľudí vo veku nad 50 rokov, aby získal výhodu v kovid automate. Ak by prekročili hranicu zaočkovanosti vo vekovej skupine nad 50 rokov nad 65 percent, okres by nebol čierny, ale najhoršie bordový.

V súčasnosti má okres zaočkovaných 63,45 percenta obyvateľov nad 50 rokov.

"Ak by sme sa jedného dňa stali čiernymi, tak by reštaurácie mohli podávať stravu len okienkovým výdajom, ubytovanie by bolo prakticky zakázané, fitness centrá by boli zatvorené pre všetkých, wellness a kúpaliská zatvorené pre všetkých, organizovanie večierkov, karov, svadieb by bolo zakázané pre všetkých. Takéto obmedzenia výrazným spôsobom sťažia život nás všetkých," vysvetlil hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo.

Žilinský samosprávny kraj preto vyšle do Ružomberka mobilnú očkovaciu jednotku, ktorá bude očkovať bez objednania jednodávkovou vakcínou Janssen od Johnson&Johnson.

"Očkovanie každého, kto o to prejaví záujem sa bude realizovať v Koniarni už tento piatok 29. októbra v čase od 11:00 do 17:00 s prestávkou o 14:00-14:30," doplnil Mydlo s tým, že očkovanie je bezplatné a posádku jednotky tvoria lekár, sestra, záchranár a administratívny pracovník.

Pre porovnanie, k získaniu výhody je blízko aj okres Dolný Kubín, chýba im zaočkovať 131 ľudí. V Liptovskom Mikuláši chýba až takmer 1500 ľudí vo veku nad 50 rokov.