V Štiavničke už aj zabudli, ako sa oslavuje víťazstvo

Do 12. kola čakal nováčik siedmej ligy Družstevník Štiavnička na prvý trojbodový zásah, keď (17. októbra) zdolal Partizánsku Ľupču 2:0.

29. okt 2021 o 17:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako sa z krajného beka stal v MFK Ružomberok rešpektovaný stopér Čítajte

ŠTIAVNIČKA. Predposledná Štiavnička do tohto duelu mala na svojom konte tri remízy (s Beňadikovou 1:1, s Východnou 2:2 a v Demänovej 3:3) a osem prehier. Od stretnutia s Partizánskou Ľupčou sme začali odvíjať aj náš rozhovor s kapitánom štiavnického mužstva Martinom Rázgom.



Keď sa pozrieme späť, naposledy víťazný chorál vo vašej šatni zaznel 13. júna 2021, po zápase ôsmej ligy v Jamníku (3:1), čo vy na to?

Veru, presne tak. Odvtedy mužstvo nevedelo, čo je to víťazný pocit.



Prečo, ako si takúto pauzu vysvetľujete?

Postúpilo sa do vyššej súťaže, no tým akoby trochu opadol i záujem, hlavne o tréningy. Avšak najväčší dopad na výsledky mali mnohé zranenia.

S veľkou maródkou sa mužstvo začalo boriť po úvodných dvoch-troch kolách. Napríklad na začiatku, keď bol káder viac-menej kompletný, prehrali sme s lídrom tabuľky, silnou Hrboltovou len 2:3, aj to vlastným gólom. Veľmi rýchlo zranenia vyradili piatich-šiestich kľúčových hráčov a nasledovali kolá, keď sme sa ledva na zápasy pozbierali.



Verili ste, že zdoláte práve Partizánsku Ľupču?

Určite, chalani sa povracali späť a nastúpili sme takmer v optimálnom zložení, čo sa aj na ihrisku prejavilo.

Aj vaše meno dlhšie chýbalo na zápasových súpiskách, v čom bol problém?

Išlo o sedem zápasov, stopol ma natrhnutý stehenný sval.



Možno povedať, že maródka je už úplne zažehnaná?

Ešte nie, ale pre zranenia momentálne chýbajú len dvaja hráči. Takže situácia je diametrálne iná ako ešte pred pár kolami. Treba povedať, že nemáme dáky široký mančaft.

Navyše, ak vypadnú skúsení harcovníci, ani tých mladých nemá kto usmerniť. Potom na ihrisku vyzerajú ako ovečky na paši.



Dokázali ste si spomínanú nedeľu ešte oprášiť víťazný pokrik v kabíne?

Veru, ako kapitán som už pomaly aj zabudol na moju rolu po víťaznom stretnutí. Ale všetci sme si zakričali a výsledok oslávili tiež nejakým pivkom. Tak, ako sme boli niekedy zvyknutí.



Veríte, že aj v ďalšej sezóne bude vo vašej dedine druhá najvyššia liptovská súťaž?

Jednoznačne. Keby nie, tak hneď teraz sa môžeme zo siedmej ligy odhlásiť. Chýbal by motív ďalej pokračovať. V zime by sme chceli o jedného-dvoch hráčov mužstvo doplniť.



Nie je tajomstvo, že dlho mužstvu chýbal klasický tréner a vlastne všetko bolo na vás, aká je aktuálna situácia?

Už štyri zápasy sme odohrali pod vedením trénera Milana Luptáka. Dlhšie sa riešil tento post, zháňali sme vhodného adepta.

Oslovení boli zo traja tréneri. Potom zasadol výbor a takto sme sa rozhodli. Zvlášť pre mladých hráčov bolo obsadenie tohto postu potrebné.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Olympionik Grigar si prebral cenu mesta Čítajte