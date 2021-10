Desať chlapov vyslobodilo z džungle starý okoličiansky cintorín

Pozostalí, ktorí šli na hroby svojich blízkych položiť veniec a zapáliť sviečku na starý okoličiansky cintorín, už roky vedeli, že povinnou výbavou je pre nich prinajmenšom kosák.

29. okt 2021 o 8:30 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Starý cintorín dlhé roky pripomínal džungľu, bol opakom pietneho a dôstojného miesta, ktoré mu prináleží. Na cintoríne sa už nepochováva a pohltili ho náletové dreviny a burina. Pozostalým to bolo veľmi ľúto. Jedným z nich je aj Miroslav Marušiak, ktorý na nelichotivý stav cintorína dlhodobo poukazoval.

Z jeho strany to nebolo len o kritike, pretože sám, vlastnými silami a technikou, neraz čistil aspoň hlavné prístupové cestičky ku cintorínu. Na cintoríne sú v hrobkách pochovaní aj členovia významného rodu Okoličáni.

Je ho zreteľne vidieť

Cintorín sa nachádza na mestských pozemkoch pri Stošiciach. Mesto ešte minulý rok prisľúbilo nápravu, no koronavírus skomplikoval chod Verejnoprospešných služieb a do sviatkov to nestihli, urobili aspoň najnevyhnutnejšiu údržbu.

Aj tento rok bol okoličiansky rodák spolu s rodinou zaniesť k hrobom svojich zosnulých príbuzných kytice. To, čo videl, ho príjemne prekvapilo.