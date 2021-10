S tvarohom môžete mať peknú tvár aj tvar

Univerzálna potravina, ktorú si môžete natierať na tvár ako masku, alebo si ho doprajte ako doplnok stravy miesto proteínových nápojov.

Ako vzniká?

Čerstvo podojené mlieko na farme v Brezne prechádza potrubím priamo do mliekarne, ktorá je jej súčasťou. V malom laboratóriu sa skontrolujú hodnoty mlieka a pokračuje sa ďalším procesom cez odstredivku, v ktorej sa upravuje na požadovaný obsah tuku. Pri výrobe tučného tvarohu sa mlieko homogenizuje. Takéto mlieko sa musí pasterizovať pri teplote aspoň 85 °C niekoľko sekúnd. Následne sa ohrieva, premiešava a necháva sa viac ako 12 hodín zrážať. Neustále sa kontroluje Ph a tuhosť zrazeniny, ktorá keď je vyhovujúca, môže sa začať krájať a zahrievať. Posledným krokom, aby sme dostali požadovaný tvaroh je vypustenie tvarohu do tvarohovej vane. Tam sa takmer hotový tvaroh lisuje pomocou svojej vlastnej váhy, aby z neho odtiekla srvátka.

Živočíšny zdroj bielkovín

Až po fermentáciu je ako zakysanka. „Odtučnená zakysanka je ako odtučnený tvaroh a tučná zakysanka je ako tučný tvaroh“, hovorí riaditeľ Breznianskej mliekarne p. Palach. Zakysanka obsahuje menej tuku a je vhodná pre ľudí, ktorí sú citlivejší na laktózu. Už tu môžeme vidieť, že mliečne výrobky majú hodnotné výživné látky pre našu črevnú mikroflóru. O tvarohu nemusíme taktiež pochybovať. Je vďačným zdrojom bielkovín, ktoré sú potrebné každý deň nielen pre športovcov, ale pre každého človeka. Bielkoviny napomáhajú k regenerácii tela, organizmu, k rastu svalov, sú vhodnou náhradou nápojov a jedál napríklad aj v podobe tvarohu pri silovom cvičení.

Tvaroh je veľmi ľahko stráviteľný, zasýti už malé množstvo a dá sa dobre kombinovať s inými potravinami. Preto, ak plánujete posunúť ručičku na váhe smerom dole, tvaroh sa môže stať vhodným spoločníkom pri tvorbe jedál. Breznianska mliekareň vyrába čerstvý odtučnený a klasický tvaroh.

Tvaroh na všetky spôsoby

Tvaroh je úžasná potravina využiteľná na raňajky, ako svačina, prísada k sladkému či slanému obedu, ako dresing alebo večera. Toľko koláčov, dezertov a rôznych receptov, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícií na sociálnych sieťach či portáloch, nás doslova nútia jesť zdravšie.

Tvaroh nezostáva len chutnou prísadou jedál, ale je dôležitý v oblasti kozmetiky. Rôzne tutoriály na pleťové masky či zábaly nám pomôžu byť krajšími rýchlo a jednoducho. Hydratuje a regeneruje nielen z vnútra, ako je to pri jedlách, ale aj z vonka. Staré recepty sa stávajú hitom na sociálnych sieťach pre dnešnú generáciu.

Silnou cestou sociálnych sieti sa uberá aj Breznianska mliekareň, ktorá príspevkami podporuje svoju mliečnu produkciu.

Breznianska mliekareň sa snaží svoje výrobky vyrábať a distribuovať do gastro, školských a ubytovacích zariadení alebo cez obchodné siete do našich domácností. Ako bonus môžete kvalitné a čerstvé výrobky získať aj s mliekomatov, ktoré sú už dnes prístupnejšie a bez čakania. Cieľom farmy, ktorá sa pýši tradičnou výrobou kvalitných mliečnych výrobkov, je dostať ich kvalitu a hodnoty do povedomia.