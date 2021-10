Liptáci bojovali a porazili silnú Dunajskú Stredu

Futbalisti nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš zdolali v sobotnom stretnutí 13. kola Fortuna ligy v Poprade, po jedinom góle stretnutia, FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0.

31. okt 2021 o 9:55 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptáci nastúpili do zápasu 13. kola v najvyššej futbalovej súťaži Fortuna lige s odhodlaním popasovať sa o dobrý výsledok. Pozitívne boli nabudení aj skrz toho, že doma hrať vedie, čo potvrdili v predošlom domácom zápase, keď porazili huževnatý AS Trenčín.

Jediné mínus bolo, že Mikulašania nenastúpili so svojim kapitánom Richardom Bartošom, ktorý mal stopku na jeden zápas, z predošlej červenej karty, ktorú dostal na Slovane. A tak s kapitánskou páskou vybehol Tomáš Gerát. Po vyrovnanom výkone oboch tímov sa z víťazstva napokon radoval domáci MFK Tatran, ktorý zásluhou Peťa Voška ukoristil tesnú, ale o to veľmi cennú výhru 1:0.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (1:0)