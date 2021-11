Opísala športovú drinu, otvorila svoje súkromie aj 13. komnatu

Petra Vlhová vydala knihu, autobiografiu, ako získala veľký glóbus.

1. nov 2021 o 10:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, JASNÁ. Je ešte stále mladá a veľmi aktívna. Na svojom konte už má množstvo skvelých výsledkov – či už vo svetovom pohári i na majstrovstvách sveta. Ale jeden z nich predsa len prevyšuje všetky ostatné.

Je to zisk veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo vo svetovom pohári a tento úspech sa radí k najväčším úspechom v lyžiarskom svete. Zisk glóbusu je zároveň historický úspech aj pre slovenské lyžovanie.



Všetky tieto lyžiarske úspechy má na svojom konte Mikulášanka Petra Vlhová, ktorá vo štvrtok (28. 10.) v Jasnej pokrstila svoju autobiografiu, knihu s názvom Petra „Moja cesta k veľkému glóbusu“.



Krstní rodičia knihy sú jej najbližší: otec Igor, mama Zuzana a brat Boris. Tí pokrstili knihu umelým snehom a slovami, aby sa jej darilo minimálne tak dobre, ako Petre v lyžovaní.



„Pravdupovediac, tiež sa mi to zdalo pomerne skoro vydať autobiografiu, veď ešte mám celú aktívnu kariéru pred sebou. Ale po nejakých stretnutiach aj s mojím tímom, ktorí v knihe tiež vystupujú, sa mi to napokon zdalo ako zaujímavá myšlienka, pričom ma môžu ľudia ešte viac spoznať a nahliadnuť tak aj do môjho súkromného sveta. Zároveň som chcela poukázať aj na ťažkú drinu a obetavosť, čím si športovec musí prejsť, ak chce bojovať o tie najvyššie ciele. V mojom prípade o veľký glóbus,“ začala v úvode krstu rozprávať Vlhová.



Celá kniha je rozdelená do niekoľkých kapitol, kde v konečnom rozsahu nájdeme takmer všetkých, ktorí Petre dopomohli k zisku glóbusu. Petry sme sa opýtali: Na čo sa teda kniha zameriava viac, na tréning a športové zázemie, alebo sa snažila vo svojej autobiografii poodhaliť svoje skryté súkromie elitnej športovkyne?



„ Aj, aj. V knihe som sa snažila poodhaliť tak ako tréning a všetko čo k nemu patrí, tak aj to, aká som mimo zjazdoviek. V knihe sa čitatelia dozvedia napríklad aj to, aké som bola dieťa, čo ma bavilo a s kým som sa hrávala. Kedy som začala lyžovať a čo všetko som musela obetovať, aby sa mi podarilo získať glóbus.“



Autorom knihy o Petre je spisovateľ Juraj Berzedi, ktorý sa nedávno v jednom článku zdôveril, že Petra sa otvorila a odhalila aj svoju trinástu komnatu.



„Áno, celkom som sa vyrozprávala a keď si to teraz nejak spätne prehodnotím, celkom mi to aj pomohlo. Tá trinásta komnata asi súvisí predovšetkým s mojím bývalým trénerom Magonim, s ktorým sme ukončili spoluprácu po nie celkom vydarených vyhláseniach na moju osobu. Priviedol ma k najväčšej trofeji, za čo som mu vďačná, no na druhej strane posledné dva roky s ním boli veľmi hektické.“



Knižná publikácia vyjde v polovici novembra vo vydavateľstve Petit Press a nachádzajú sa v nej okrem postrehov všetkých členov Vlha tímu aj obrázky z rodinného albumu doplnené o fotografie z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).



Petra na záver krstu knihy úprimne podotkla:

„Mám dojem, že ľudí zaujíma, aký život žijem a aká som v skutočnosti. Proste som chcela, aby fanúšikovia videli, že som obyčajná baba s veľkými snami. Dlhšie som sa zamýšľala nad tým, či v knihe budem úprimná a po akú mieru sa otvorím. Napokon som nemala žiadnu brzdu a povedala som veci, o ktorých som ešte nikdy nehovorila.“