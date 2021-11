Spanilú jazdu Hrboltovej v poslednom kole preťal Prosiek

Už všetko nasvedčovalo tomu, že futbalisti TJ Iskra Hrboltová v siedmej lige zavŕšia prvú polovicu sezóny bez straty kvetinky, ale poslednú prekážku nezvládli.

3. nov 2021 o 16:00 Ján Svrček

HRBOLTOVÁ, LIPTOV. Po dvanástich víťazstvách v rade, reprezentant ružomberskej mestskej časti v jesennom finiši na vlastnom ihrisku len remizoval s Prosiekom, ktorému v priebežnej tabuľke patrí ôsma priečka, 1:1.



Líder druhej najvyššej liptovskej súťaže od 14. min. viedol gólom Smiteka, avšak v úplnom závere nadstaveného času o tento benefit prišiel, keď vyrovnal Granát.



„Možno chlapci súpera, ktorý je z nižších priečok tabuľky, aj trochu podcenili. Už to ale vyzeralo, že víťazstvo zostane doma, no chýbali k tomu tri sekundy. Stačilo ubrániť posledný útok hostí, žiaľ, dopustili sme sa školáckej, ba lepšie povedané úplnej detskej chyby, ktorá nás stála dôležité dva body,“ rozprával tréner Iskry Milan Krivoš.



„Pykali sme za nepremenené šance, no tiež treba povedať, že na vedúci tím tabuľky sa chce každý vytiahnuť.“ Domáci po zápase boli sklamaní, no Krivoš s nadhľadom dodal:

„Predtým sme my ratovali tri body v koncovkách, nuž a teraz finiš vyšiel súperovi.“