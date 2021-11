Ružomberčania sa pripravujú na spoločný podnik s Milanom Fiľom

Mesto sa púšťa do účasti v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo. Schválili memorandum o spoločnom postupe pri nadobúdaní a prevádzke.

5. nov 2021 o 6:48 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Veľkopodnikateľ Milan Fiľo, ktorý je označovaný za jedného z najbohatších Slovákov, vlastní 49-percentný podiel papierenskej fabriky Mondi SCP v Ružomberku, patrí mu futbalový klub MFK Ružomberok, podporuje tamojšiu nemocnicu aj univerzitu. Kupuje aj lyžiarske stredisko Malinô Brdo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mesto Ružomberok sa púšťa s veľkopodnikateľom Fiľom do spoločného biznisu Čítajte

V roku 2019 založil spoločnosť Skipark RK s.r.o, ktorá je súčasťou Fiľovho holdingu, a postupne preberá majetok momentálneho vlastníka strediska, ktorým je stále Trank RK.

Podiel v Skiparku RK by malo mať aj mesto Ružomberok, ktoré v minulosti stredisko už spoluvlastnilo. Partnerstvo mestu nevyšlo, v roku 2005 sa spoločnosť, ktorá ho prevádzkovala, dostala do konkurzu a stredisko začalo upadať.

Milan Fiľo na Malinom Brde vlastní hotel a časť kabínkovej lanovky. Jeho zámerom, ako v minulosti prehlásil, je stredisko nad Ružomberkom rozvíjať. Chce to urobiť spolu s mestom. O vstupe mesta Ružomberok do spoločnej eseročky tamojšie zastupiteľstvo rokovalo už pred mesiacom. Hoci dali primátorovi Igorovi Čomborovi mandát, aby o spoločnom podnikaní s Fiľom diskutoval, časť poslancov sa k zámeru stavala vzhľadom na skúsenosti z minulosti so skepsou.

Mesto malo mať v spoločnosti 30 až 34-percent a podieľať sa peňažným vkladom vo výške od 300 do 340-tisíc eur.

Zástancovia vnímajú Fiľa ako spoľahlivého partnera