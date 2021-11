Ružomberčan Buschbacher: Skvelá partia je zárukou skvelých výsledkov

Víťazstvo v Košiciach a titul vicemajstrov Slovenska v absolútnom poradí MSR historikov. To je viac ako vydarená bilancia Buschbacherovcov a nádherného Audi Coupe Quattro v závere sezóny 2021.

5. nov 2021 o 13:00 Tomáš Kučera, Ľuboš Kašický

RUŽOMBEROK, KOŠICE. Koronou poznačenú sezónu uzatváral 47. ročník Rallye Košice, ktorý patrí medzi najnáročnejšie a najkrajšie súťaže na Slovensku. Ružomberčania Marián a Peter Buschbacherovci mali pred štartom stále šancu na zisk absolútneho titulu v šampionáte historických vozidiel, a tak nechceli nechať nič na náhodu.

„Poctivo sme pripravili auto aj seba a odchádzali do Košíc plní chuti a odhodlania. Vynechali sme iba úvodné preteky na Slovakia Ringu, no to spôsobilo, že až do samotného záveru to bolo v šampionáte bodovo veľmi tesné a dramatické. Prakticky sa rozhodovalo až v poslednom súťažnom dni sezóny,“ vraví Marián Buschbacher.