Patriot Tomáš Staš: S Tatranom to dotiahol od žiakov až do ligy

Dnes 25-ročný Tomáš Staš je oporou MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

5. nov 2021 o 18:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Nováčik najvyššej futbalovej súťaže má po 13 kolách na svojom konte rovnaký počet bodov. V tabuľke figuruje na solídnom 10. mieste, len o skóre za deviatou Sereďou.

Ako už dávnejšie povedal prezident klubu MFK Milan Mikušiak, Tatran hrá, na čo má, bez prehnaných ambícií. Káder je aj aktuálne poväčšine zložený z hráčov, ktorí vybojovali postup z druhej ligy.

A medzi nimi je aj jeden, doslova to povieme, čistokrvný odchovanec mikulášskeho klubu, ktorý prešiel od prípravky až do dnešného prvoligového Áčka. Volá sa Tomáš Staš.

Ako hodnotíte vaše doterajšie účinkovania v najvyššej súťaži?

Keby som začal od úvodu, tak každý vie, že tie prvé štyri zápasy sme hrali s najlepšími tímami v lige. A v nich získať čo i len bod by bol úžasný výsledok. To sa podarilo so Žilinou, trošku nás to aj nakoplo. V kabíne padli aj slová, že ak budeme mať aspoň toľko bodov, koľko zápasov odohráme, tak to bude fajn. Takže zatiaľ spokojnosť.



Každý hráč by sa mal vedieť ohodnotiť. Ako hodnotíte seba, aký ste hráč?

Povedal by som asi to, že pre mňa je veľmi dôležitá lopta. Keď mám častejšie loptu na kopačkách, automaticky sa na ihrisku cítim komfortnejšie. Na druhej strane som menej súbojový hráč, nevyhovuje mi fyzická a príliš kontaktná hra. Ale lopta, prihrávka, štandardky a taktika, to je moje plus.



S futbalom ste začínali práve tu v Tatrane a postupne, ako ste rástli od žiakov, ste naberali aj skúsenosti. Dnes hráte v prvoligovom tíme. Vyhovuje vám to tu?