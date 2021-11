Kalameny opravili termálny prameň, kúpanie nespoplatnia

Obec investovala do úpravy jazierka s termálnou vodou.

6. nov 2021 o 11:41 Martin Pavelek

Úprava jazierka sa podarila na tretí pokus, no zatiaľ čo prvé dva počítali s cudzími zdrojmi, tretí financuje obec sama. Zaplatí približne 33-tisíc eur. (Zdroj: Martin Pavelek)

KALAMENY. Korona-nekorona, jazierko s termálnou vodou v Kalamenoch záujemcovia o kúpanie stále navštevujú. Situácia dospela až do takého štádia, že starosta ho dal na jar kvôli porušovaniu protiepidemických opatrení vypustiť. Cez leto fungovalo naplno.

Možnosti kúpania sa vo vode teplej 33 stupňov sú obmedzené aj teraz. Dôvodom nie je covid ale jeho úprava. Po dokončení budú bývalé blatisté brehy urobené z lomového kameňa, na dno dajú vrstvu guľatého štrku. Obec pripravuje aj ďalšie novinky a vylepšenia celého areálu, ktorý ročne navštevujú desaťtisíce ľudí.

„Máme tu chalupu, chodíme tu pravidelne. Ide im to výborne. Pred mesiacom tu nebolo ešte nič a teraz je to skoro hotové,“ povedal David Navrátil z Moravy, ktorý si v piatok užíval teplý kúpeľ so synom.

Na brehu stál Peter zo Žiliny. Kalameny navštevuje často. „Táto voda je liečivá, je zadarmo a ešte je tu aj krásna príroda. Fantastické miesto.“ Aj on chválil prácu stavbárov. Vyjadril však obavy, či neprerobia rúru, z ktorej voda strieka a či sa nebude platiť vstupné.