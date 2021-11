Vypäté stretnutie lepšie zvládli hostia z Trnavy

Futbalisti klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš podľahli na svojom prechodnom domácom ihrisku v Poprade, v zápase 14. kola najvyššej futbalovej súťaže súperovi z Trnavy 0:2.

8. nov 2021 o 9:00 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁš, POPRAD. Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v nedeľnom stretnutí 14. kola Fortuna ligy v prechodnom domove nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Poprade 2:0.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Patriot Tomáš Staš: S Tatranom to dotiahol od žiakov až do ligy Čítajte

Priebeh zápasu:

Už po dvoch minútach a deviatich sekundách hry lovil brankár Liptákov Luksch loptu zo siete. Parádna individuálnu akciu predviedol legionár hostí Saymon, ktorý najprv vyzvŕtal obranu domácich a potom poslal prekvapivú strelu na bližšiu žrď - 0:1. Domáci prvú nebezpečnú akciu predviedli až v 20. minúte. Potiahli loptu po pravej strane, odkiaľ prišiel od rohovej zástavky presný prízemný center na nabiehajúceho Geráta. Jeho zakončenie však nemalo razanciu a smerovalo rovno do náruče brankára Spartaku Takáča. Do prvej prestávky sa na ihrisku už nič vážne neudialo. Trnavčania kontrolovali hru, naproti tomu sa domácim smerom dopredu príliš nedarilo.





Po návrate z kabín sa hra na oboch stranách rozhýbala. Najprv horelo pred bránkou Liptovského Mikuláša. Škrtelova strieľaná prihrávka do malého vápna všal smerovala do ofsajdu. Podobná situácia sa vzápätí zopakovala na opačnej strane. Akciu rozbehol kolmou prihrávkou Bartoš, ale Laura ju prebral v postavení mimo hry. V 56. minúte sa oprel spoza šestnástky do lopty hosťujúci Grič, jeho zatočená strela len tesne minula Lukschovu bránku. V 60. minúte zahrávali hráči Spartaka rohový kop, po ktorom skončil na hranici päťky na zemi Škrtel po kontakte s Hranáčom. Hra pokračovala ďalej, až napokon hlavný rozhodca Očenáš pristúpil k preskúmaniu situácie na videu. Po vzhliadnutí opakovaných záznamov ukázal na značku pokutového kopu a stopéra Liptákov vylúčil. Jedenástku zahral Ristovski veľmi zle, Luksch proti jeho pokusu vytiahol parádny zákrok. Hostia sa gólu pri početnej výhode dočkali v 73. minúte a bol to práve Ristovski. Jedným dotykom si prevzal vysokú centrovanú loptu a druhým ju lobom poslal do siete Liptovského Mikuláša - 0:2. Domáci to v úplnom závere skúšali aj v desiatich, ale ich kombinácie končili pred pokutovým územím Trnavy. V nadstavenom čase vysunul Vlasko za obranu Liptákov Boatenga a ten po krátkom sóle aj skóroval, ale gól po kontrole na videu pre ofsajd útočníka hostí neplatil.

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša:

"Škoda prvého gólu hneď na začiatku zápasu, pretože sme mali iný scenár. Chceli sme dlhšie držať nerozhodný výsledok a chceli sme, aby sme to boli my, kto dá ako prvý gól, ale hneď v tretej minúte sme inkasovali. Prvý polčas ešte znesie nejaké kritériá, ale v druhom penalta a vylúčenie... Dá sa povedať, že bolo po zápase."



Michal Gašparík, tréner Trnavy:

"My sme sa poučili zo zápasov silných tímov, ktoré tu hrali a prehrali. Dianie na ihrisku sme kontrolovali. Snažili sme sa byť aktívni, mali sme aj ďalšie šance a nedostali sme žiadny gól. Rýchly gól na začiatku stretnutia nám veľmi pomohol."

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)

Góly: 3. Saymon, 73. Ristovski.

ŽK: Václavík, Krčík – Škrtel, Boateng, ČK: 64. Hranáč (LM).

Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Bednár,

100 divákov



Liptovský Mikuláš: Luksch – Krčík, Hranáč, Voško – Krčík, Staš, Václavik (77. Káčerík), Gerát, Pinte – Laura (77. Švec), Bartoš



Trnava: Takáč – Čurma (81. Koštrna), Škrtel, Kóša, Trajkovski – Bukata (78. Vlasko), Savvidis, Grič – Saymon (78. Iván), Ristovski (74. Boateng), Bamidele Isa (78. Jones)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bešeňová bojovala, strelila aj gól, ale prekvapenie sa nekonalo Čítajte

Súvisiaci článok