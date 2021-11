Keď sa 18-ročný chalan aj na skúsených hráčov pozerá zvrchu

Na čele kanonierov najvyššej liptovskej súťaži po jej prvej polovici tróni nové meno – Patrik Kubala z Liskovej.

10. nov 2021 o 16:00 Ján Svrček

LISKOVÁ. Mladý útočník, ktorý ešte stále spadá do dorasteneckej kategórie, má za sebou skvelú jeseň so štrnástimi presnými nástrelmi. Za ním sú dvaja zakončovatelia s desiatimi trefami, futbalista Liptova za rok 2019 Marek Herčut (Liptovský Ján) a starý matador, najlepší strelec ročníka 2020/2021, keď sa odohrala len polovica súťaže, Miroslav Bobek (Liptovská Teplá), vtedy takisto 14-gólový.

Práve od streleckej potencie sme začali odvíjať náš rozhovor s 18-ročným Patrikom Kubalom, rýdzim Liskovčanom a maturantom na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.





Čakali ste takýto pohľad po jeseni na tabuľku strelcov?

Samozrejme, pohľad je veľmi pekný, no s niečím takým som absolútne nerátal. Je to veľké a milé prekvapenie.



Aké góly prevážili?

Zväčša som skóroval hlavou. Netajím, pred bránou využívam svoje fyzické predpoklady, svoju výšku.



Ktorá „trefa“ vám najdlhšie zostane v pamäti?

Asi gól doma proti Hubovej, ktorým som v 90. min. stanovil konečný výsledok na 3:2. Rasťo Šiška mi poslal vysokú loptu do šestnástky, dobre som sa zavesil a hlavou namieril pod brvno. Bol to možno aj môj najkrajší gól.



Aké ste dosiahli maximum v jednom zápase?

V stretnutí s Liptovskými Sliačmi som z našich piatich gólov strelil štyri. V mojom prípade išlo o najvydarenejší zápas tejto sezóny.



Čo je za vašou streleckou produktivitou?

Ja len zúročujem, čo mi chalani pripravia. Oni najlepšie vedia, akú loptu a kde mi majú poslať. Je to predovšetkým o nich. Dobrých prihrávok bolo ešte viac, samozrejme, nie všetko mi padlo.



Prezraďte niečo o sebe, stále ste boli len na liskovskej futbalovej adrese?

S futbalom som začínal v siedmich rokoch. Doma v Liskovej som prešiel všetkými kategóriami. Najprv som hrával Kormanov pohár, potom za mladších a starších žiakov a devätnástku. Keďže som stále dorastenec, nastupujem takisto na majstráky vo svojej vekovej kategórii v IV. lige, tu sme v skupine sever momentálne na 6. mieste. OŠK Lisková som veľmi vďačný za vytvorené výborné podmienky. Aj touto cestou sa chcem za všetko poďakovať.



Čo považujete za svoje silné stránky?

Hru hlavou, no dokážem si aj loptu dobre prikryť. Takisto viem sa zavesiť vo vzduchu a zahlavičkovať.



Na čom treba popracovať?

Tých vecí, čo musím zlepšiť, je viac. Napríklad sú to súboje jeden na jedného, kde treba spraviť hráča. Rezervy mám aj v prvom dotyku s loptou, ktorý je azda najdôležitejšia vec.



Pamätáte si na prvú príležitosť v A tíme?

Bolo to počas koronapauzy, keď som nastúpil v Pohári Liptovského futbalového zväzu – Sportika.



V aktuálnej, polčasovej tabuľke Liskovej patrí štvrtá priečka pri bilancii 7 víťazstiev – 1 remíza – 5 prehier. Možno hovoriť o spokojnosti?

Podľa mňa má mužstvo za sebou vydarený úsek sezóny. Do ´áčka´ prešlo viacero chalanov z dorastu, kde tvorilo výbornú partiu. Navyše s nami sa do prvého mužstva presunul aj tréner Rudolf Grom. Myslím si, že sme celkovým prínosom pre kabínu. Všetkých nás teší, že mužstvo už nepláva v spodných vodách, ale bojujeme o vrchné priečky v tabuľke. Dovolím si povedať, že Lisko-vá je veľkým a milým prek-vapením jesennej časti. Už k nám súperi nechodia len tak po body. Spoločnou ambíciou je skončiť čo najvyššie.



Na čom staviate?

Sme, ako som už povedal, skvelý kolektív. Kým starší majú rôzne povinnosti, predovšetkým my mladí sa pravidelne stretávame na tréningoch a tešíme sa na seba. Po nich aj posedíme a vypijeme nejakú kolu. Na ihrisku sa ako mužstvo dokážeme správne vyhecovať, zabojovať jeden za druhého.



Určite nie všetko vyšlo, ktoré zápasy vás najviac škrú?

Začal by som prehrou 2:3 v Dúbrave. Hrali sme veľmi slušne a zaslúžili sme si minimálne bodík. Tiež škoda remízy 1:1 v Iľanove, veď takmer stále sa hralo na jednu, domácu bránu. Mňa osobne mrzí každý stratený bod. Musím spomenúť aj jeden výbuch 0:4 u nás s Černovou, ten duel sme absolútne nezvládli.



Už myslíte aj na jar?

Najprv potrebujeme v zime zamakať. Samozrejme, teším sa na ďalšie zápasy,

Dali ste už niekedy predtým v nejakej kategórii za pol sezóny štrnásť gólov?

Nie, teraz som dokonca v dvoch súťažiach na svojich maximách. Okrem šiestej ligy dospelých som pätnásť gólov strelil v štvrtej dorasteneckej lige, kde mi v tabuľke kanonierov patrí druhá priečka.