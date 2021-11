Lyžiarka Dubovská v príprave aj boxovala

Mikulášska lyžiarka svetovej triedy, jazdiaca za české národne farby Martina Dubovská sa tiež poctivo pripravuje na nadchádzajúcu olympijskú sezónu.

10. nov 2021 o 18:00 Tomáš Kučera

LIPTOV. Na nedávny slávnostný krst knihy Petry Vlhovej pozvala Petra kamarátku a ďalšiu veľmi úspešnú mikulášsku lyžiarku Martinu Dubovskú, ktorá síce oblieka český reprezentačný dres, ale Liptov je jej domov.

Po krste knihy sme sa s ňou porozprávali.

Pred dverami je nová olympijská sezóna. Ako prebieha vaša príprava?

Príprava prebiehala a stále prebieha tak klasicky, by som povedala. Väčšinou tu doma v Jasnej. V jarnom období asi do polovice mája, potom som mala chvíľku voľno. Keď som si trošku oddýchla, tak sme okamžite začali makať, predovšetkým kondičnú prípravu, ktorú sme striedali s ľadovcami. Tento rok sme sa v maximálnej mierne zamerali viac na kondičku, aby tá približne minúta v slalome bola stopercentá. Uvidíme, ako to napokon celé vystrelí.



Začlenili ste do prípravy aj niečo nové oproti minulým rokom?

Nové asi box. Párkrát som bola na boxovom tréningu a celkom ma to bavilo. Ale celá prí-prava bola o čosi pestrejšia. Robila som toho strašne veľa: plávanie, bicykel, beh, posilka lyže a rôzne iné. Bolo toho dosť.



Minuloročná sezóna bola pomerne úspešná. Aká je ambícia do tej novej?

Hlavne nemôžem mať veľké očakávania, pretože keď ich mám, tak sa mi nejazdí tak dobre a som pod väčším tlakom. Takže budem sa snažiť ísť naplno kolo od kola a verím, že výsledky sa ukážu.



Vieme, že pre vás je priorita slalom, ale nepoškuľujete aj po iných disciplínach?

Samozrejme, že som sa už pohrávala aj s touto myšlienkou a veľmi rada by som sa zapojila do obrovského slalomu. Ale tam by som mala štartové číslo až okolo osemdesiat, teda musela by som štartovať niekde na chvoste. A s tým vysokým štartovným číslom to naozaj nie je jednoduché sa prebojovať dopredu. Aj v slalome mi to veru chvíľku trvalo. Preto sa momentálne chcem naplno zahryznúť len do slalomu. Ale do budúcna nevylučujem aj túto možnosť.



Sezóna má podtón olympijská. Čo teda olympijské hry?

Áno, je aj olympijská. Ale zatiaľ si to moc nepripúšťam. Mám síce nejakú olympijskú ambíciu, ale ako som už povedala, pôjdem preteky po pretekoch a uvidím, ako bude gradovať forma.



Máte dvojité občianstvo. Na OH budete hájiť aké farby?

Som doma aj na Slovensku, aj v Čechách. Ale na OH budem jazdiť za české farby.



Dnes sme na krste Petrinej knihy. Môžeme v budúcnosti očakávať aj vašu autobiografiu?

(smiech) Zatiaľ nie, ešte musím veľmi rýchlo lyžovať.



S Peťou sa veľmi dobre poznáte, pozvala vás a venovala vám aj jednu knižku s podpisom a venovaním. Čo ste jej pri preberaní knihy povedali?

Prehodili sme len pár slov, pretože tu na nejakú družnú debatu teraz nie je priestor. Ale povedala som jej, že si to vážim, že ma sem pozvala.