Najprv bola slávnosť na radnici, potom v pingpongovom stánku

Prvý muž ružomberskej radnice Igor Čombor v piatok (5. novembra) prijal miestnych vyslancov na tohtoročných Paralympijských hrách v Tokiu – striebornú stolnú tenistku Alenu Kánovú a medzinárodného rozhodcu Mariána Bystričana.

RUŽOMBEROK. Na milej slávnosti sa zúčastnil aj vzácny hosť, prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. Pri tejto príležitosti Kánová, Bystričan a Siekel si vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Ružomberku prevzali Cenu primátora.

Pre Kánovú, momentálne už matku dvoch dcér, to bola šiesta letná paralympiáda, pričom absolvovala aj jednu zimnú v roku 2014 v Soči v curlingu, a piata s kovovým leskom. „Áno, všetky doterajšie paralympijské medaily som darovala. Na túto poslednú som čakala deväť rokov. Za to celé obdobie si ju určite zaslúži môj životný partner Peťo a naše deti Ninka a Anička. Oni traja mi vytvárali podmienky na to, aby som mohla trénovať a venovať sa svojmu športu. Naozaj patrí im úprimná vďaka. Všetci spoločne sme sa z toho úspechu veľmi tešili,“ dala sa počuť excelentná stolná tenista – vozičkárka, ktorá medailovú žatvu odpálila ešte v roku 2006 v Sydney.