Lengvarský o liptovskomikulášskej nemocnici: Oddelenia, ktoré fungujú, sa rušiť nebudú

V súvislosti s pripravovanou optimalizácie siete nemocníc navštevuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský regióny. V piatok bol v Liptovskom Mikuláši a Trstenej. Tie boli podľa uniknutého zoznamu zaradené do najnižšej úrovne.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Nemocnice, ktoré sú v súčasnosti funkčné a ich oddelenia fungujú na požadovanej úrovni, sa určite rušiť nebudú. Povedal to pred liptovskomikulášskou nemocnicou minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Nemocnicu navštívil aj v súvislosti s tým, že sa spolu s nemocnicou v Trstenej ocitli v uniknutom zozname na najnižšej úrovni.

Medzi ľuďmi v regiónoch to vyvolalo veľký nesúhlas. Na Orave blokovali cesty a robili protesty. Zriaďovateľom oboch nemocníc je Žilinský samosprávny kraj, ten pracuje na vlastnej koncepcii zdravotnej starostlivosti. Obyvateľov niekoľkokrát ubezpečili, že urgentná zdravotná starostlivosť v nemocniciach aj po reforme zostane.

V článku sa dočítate Čo po stretnutí povedala riaditeľka liptovskomikulášskej nemocnice Ľudmila Pohančeníková

Či ministerstvo vníma, že okres je špecifický vysokým počtom turistov

Ako reforma počíta s pôrodnicami

Ako aktuálnu situáciu komentuje primátor Ján Blcháč

„Rozprávali sme sa o prenikoch pripravovanej reformy siete nemocníc, ktorá bola včera schválená v prvom čítaní a prienikoch medzi plánom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je v tomto veľmi aktívny, pretože vo svojej pôsobnosti má štyri nemocnice. Diskusia bola o tom, ako zladiť potreby obyvateľov, predstavu ministerstva aj finančné a iné možnosti. Nemocnice majú oddelenia, ktoré fungujú, oddelenia, ktoré treba rozvíjať a oddelenia, ktoré treba rozdeliť v rámci kraja. Debata bola veľmi konštruktívna. Cieľom je dosiahnuť kvalitnejšie zdravotníctvo. Verím, že spolu so župami, riaditeľmi nemocníc a predstaviteľmi samospráv sa nám to podarí,“ povedal Lengvarský s tým, že nebola reč o oddeleniach, ktoré by mali zaniknúť.

Minister sa neobáva toho, že po reforme by boli komunitné nemocnice pre zdravotníkov málo atraktívne a nechceli by v nich pracovať. "Štandardy, ktoré musí pracovisko spĺňať, budú platiť na celom Slovensku pre všetkých a pokiaľ budú splnené, pracovisko bude dostatočne kvalitné, aby bolo príťažlivé pre akýchkoľvek zdravotníckych pracovníkov."

Riaditeľka nemocnice ubezpečila ľudí, že sa báť nemusia

Županka Erika Jurinová povedala, že je rada, že minister videl dve župné nemocnice, v prípade ktorých obyvatelia vnímajú ohrozenie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Primár Ján Drobčo: Dúfam, že nebudeme patriť medzi rehabilitačné nemocnice Čítajte

„Chceme povedať, že ľudia sa nemusia báť. Ani v Trstenej, ani v Liptovskom Mikuláši nebude len doliečovák. Nie je to pravda. Chcem ubezpečiť, že ľudia budú mať minimálne rovnakú zdravotnú starostlivosť. Našim cieľom je, aby sa zdravotná starostlivosť skvalitňovala. Kraj pripravuje krajskú stratégiu a verím, že dôjde k takým prienikom, aby bola spokojnosť na oboch stranách a hlavne, aby bol spokojný pacient.“