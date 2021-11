Liptovskomikulášski policajti zachránili mužovi život

Jaroslav Glemba, Pavol Krivulčík, Marek Dzurec a Daniela Klimová muža presvedčili, aby si nevzal život.

Šéfredaktor - MY Liptov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pohotová reakcia trojice liptovskomikulášskych policajtov a jednej policajtky zachránila mužovi život.

Policajti prijali oznámenie o mužovi, ktorý chcel skoncovať so svojim životom. Prehľadávali brehy Váhu a muža sa im podarilo nájsť. Odmietal s nimi spolupracovať. Policajtov to neodradilo a podarilo sa im ho prehovoriť a odviedli ho do bezpečia. "Pre citlivosť udalosti nie je možné k veci poskytnúť bližšie informácie," informovali policajti na sociálnej sieti.

