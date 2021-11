Obec spod hradu Likava má dvojnásobného svetového šampióna

V španielskej Santa Susanne na majstrovstvá sveta v kulturistike (IFBB W. Ch.) rodák z Likavky Vladimír Holota v kat. Mens Bodybuilding získal dva tituly - vo váhe do 100 kg a v „absolútke“.

LIKAVKA, ZVOLEN. Tridsaťročný pretekár v Katalánsku fantastickým spôsobom zúročil svoju obdivuhodnú pripravenosť. Od triumfu v Sante Susanna sme začali odvíjať aj náš rozhovor.



Skúste nám na úvod priblížiť pojem Mens Bodybuilding.

Zjednodušene by som povedal, že ide o váhovú kulturistiku, ktorá neberie zreteľ na výšku pretekára. Sú tu vypísané len hmotnostné kategórie – a to po piatich kilogramoch.



Určite niet pochýb, že ide o top výsledok vo vašej kariére, čo vy na to?

Jednoznačne.



Čím ste sa dovtedy pýšili?

Prvý raz som štartoval na svetovom šampionáte v roku 2019 v Dubaji a zvíťazil som medzi mužmi do 95 kilogramov.



Ako by ste opísali vaše okamihy bezprostredne po dvojnásobnom triumfe?

Moju radosť na majstrovstvách sveta ešte umocnila prítomnosť priateľky Ivetky. Spolu sme si to užili. Všetko, čo sa udialo, som musel najprv vstrebať. Boli to úžasné pocity.