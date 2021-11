Most na ceste na Donovaly je v zlom stave, zvalia ho

Donovalmi nebude môcť prejsť nadrozmerná doprava.

RUŽOMBEROK. Most v Bielom Potoku, ružomberskej mestskej časti, je v havarijnom stave. Nachádza sa na ceste prvej triedy I/59, ktorá vedie z Ružomberka na horský prechod Donovaly. Ide o jeden z najviac vyťažených cestných úsekov v regióne.

Slovenská správa ciest chce dať most ponad Revúcu do poriadku. Opravou to ale už nepôjde, budú ho musieť zvaliť a postaviť úplne nanovo. Most má dĺžku 20 metrov, cestári nevedia, aký je jeho vek. Vedia však, že v roku 1974 bol rozširovaný a prestavaný. Poslednou rekonštrukciou prešiel na začiatku 21. storočia.

„Dôvodom navrhovaných stavebných prác je veľmi zlý stavebno-technický stav mosta. Stavebnotechnický stav je iba jeden stupeň od stavu havarijný, z toho dôvodu je potrebné v čo možno najkratšom čase pristúpiť ku rekonštrukcií mosta, čím sa tento stav napraví. V prípade, ak by sa mostný objekt dostal do havarijného stavu, mal by tento stav nepriaznivý vplyv na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na tejto významnej nadregionálnej komunikácii,“ informujú štátni cestári v zámere, ktorý predložili úradom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Oprava by nebola efektívna