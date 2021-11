Vysoké ceny energií bude ružomberské Mondi SCP nútené preniesť do cien produktov

Vysoké ceny energií trápia aj papierenské fabriky. Ružomberské Mondi SCP už v tejto súvislosti hovorí o raste cien produktov.

„Každý podnik či domácnosť dnes čelí vysokým cenám energií. Zvýšené ceny majú nepriaznivý vplyv na našu finančnú výkonnosť, čo si vyžaduje, aby sme vyššie vstupné náklady preniesli do koncových cien pre našich zákazníkov," uviedla pre agentúru hovorkyňa fabriky Martina Piláriková.

Najväčší spracovateľ dreva a výrobca buničiny a papiera na Slovensku pritom len v septembri uviedol do skúšobnej prevádzky nový papierenský stroj PS 19. Ten by mal produkovať spolu 300-tisíc ton kartónového papiera ročne. Stroj je súčasťou programu veľkej modernizácie spoločnosti, do ktorej sa ostatné dva roky investovala okolo 370 miliónov eur.

Ako ďalej doplnila Piláriková, v súlade s cieľmi udržateľnosti intenzívne pracujú na riešeniach, ktoré znižujú ich špecifickú energetickú stopu. „Náš vysoko efektívny nový papierenský stroj predstavuje len prvý krok na našej ceste udržateľnosti. Jasne si uvedomujeme, že udržateľnosť sa v dnešnom svete stáva základom konkurencieschopnosti," uzavrela.

Mondi je globálny líder v oblasti výroby obalov a papiera. Spoločnosť je plne integrovaná do procesu výroby papiera a obalových materiálov, od lesného hospodárstva cez výrobu celulózy, papiera a plastových fólií až po navrhovanie a výrobu obalových riešení pre priemyselný a spotrebiteľský tovar.