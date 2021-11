Vlhová zvíťazila aj v druhom slalome sezóny a ukázala úžasnú formu

Petra Vlhová ukázala úžasnú formu, keď dokázala suveréne zvíťaziť aj v druhom slalomovom štarte tohtoročnej sezóny.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, LEVI. (21. novembra) Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala aj druhý slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi opäť zdolala, tak ako včera, svoju najväčšiu súperku, tento krát o 47 stotín Mikaelu Shiffrinovú z USA a zopakovala triumf zo soboty. Tretia skončila Lena Dürrová z Nemecka (+0,78 s). Na skvelom šiestom mieste skončila aj ďalšia Liptáčka, Martina Dubovská, ktorá jazdí za české farby.





Vlhová vo fínskom stredisku vyhrala celkovo už päťkrát a štvrtýkrát za sebou. Získala už svoj 22. triumf vo SP v kariére, na konte má spolu 47 pódiových umiestnení. Štrnásťkrát bola druhá a jedenásťkrát tretia. V Levi triumovala aj v roku 2017 a dvakrát vlani. V roku 2016 obsadila tretie miesto a v roku 2018 skončila druhá.

Slovenka išla na rytmickej trati takmer bezchybne v oboch jazdách a tak ako v sobotu mala v prvom i druhom kole najlepšie časy. Po prvom kole viedla o osemnásť stotín pred americkou rivalkou Shiffrinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,36). Shiffrinovej druhé kolo veľmi nevyšlo, mala až šiesty najlepší čas, ale nestratila veľa a druhé miesto si uhájila. Postavenie na pódiu bolo rovnaké ako v sobotu, po nedeľných pretekoch mohla byť spokojná aj Martina Dubovská. Slovenská lyžiarka reprezentujúca Českú republiku dosiahla svoj najlepší výsledok v SP v kariére, skončila šiesta.



Po pretekoch mala Vlhová opäť milú povinnosť nakŕmiť soba a dať mu meno, túto tradíciu zaviedli pre víťazky v Levi v roku 2013.

"Zatiaľ neviem, aké mu dám meno, ale rozmýšľam, že si už asi budem musieť založiť sobiu farmu," smiala sa obhajkyňa veľkého glóbusu tesne po pretekoch pre Eurosport.



Na čele priebežného hodnotenia SP majú Vlhová so Shiffrinovou zhodne 260 bodov.

"Milujem Levi, mám to tu veľmi rada. Bol to veľký boj, ale dokázala som to. Chcem sa poďakovať trénerovi, celému tímu i rodine, lebo bez nich by som to nedokázala. Som naozaj veľmi šťastná," vyznala sa Vlhová.



Výsledky nedeľného slalomu v Levi:

1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:45,22 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,47 s, 3. Lena Dürrová (Nem.) +0,78, 4. Wendy Holdenerová +0,97, 5. Michelle Gisinová (obe Švaj.) +1,24, 6. Martina Dubovská (ČR) +1,40, 7. Ana Buciková (Slov.) +1,46, 8. Katharina Liensbergerová +1,46, 9. Katharina Truppeová +1,66, 10. Katharina Huberová (všetky Rak.) +1,77

