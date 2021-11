M. Števček: Hnevala ma nespravodlivosť

Seriál o liptovských futbalových rozhodcoch pokračuje 2. časťou. Tentoraz sa bližšie pozrieme na bývalého futbalistu, ktorý sa po skončení aktívnej hráčskej kariéry stal rozhodcom – Marek Števček.

LIPTOV. Odkedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

Ak si dobre spomínam, tak od roku 2015, teda už šesť rokov.



Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

Po skončení mojej futbalovej kariéry som sa proste rozhodol, že chcem ostať pri futbale a rozhodnutie napokon bolo jednoduché. A zároveň ma hnevala nejaká tá nespravodlivosť.



Ako by ste sa charakterizovali, aký ste typ rozhodcu? (Necháte hrať tvrdšiu hru, máte rád poriadok alebo...)

Nechám hrať hru do tela pokiaľ to hráči nežne užívajú a snažia sa hrať fair-play.



Hrávali ste aktívne futbal. Aký ste boli hráč? A ako ste sa v tej dobe správali k rozhodcovi vy?

Áno, dlhé roky som bol aktívny futbalista. A s rozhodcom som stále diskutoval, najmä vtedy, keď som bol nespokojný s jeho výkonom.

