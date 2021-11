O výsledku so Slovanom sa napokon rozhodlo až v predĺžení

Liptáci na svojom domácom ľade privítali, v 18. kole hokejovej Tipos extraligy ďalšieho lídra tabuľky bratislavský Slovan. V zápase aj keď dva krát prehrávali, dokázali vyrovnať a rozhodlo sa až v predĺžení.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v 18. kole Tipos extraligy na ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil obranca Matt MacKenzie. Slovanisti si víťazstvom upevnili priebežnú prvú priečku a po 18 odohratých zápasoch majú na konte 36 bodov. Liptáci sú so 14 bodmi sú na poslednej 12. priečke.





MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 23. Obdržálek (Värttinen, Ventelä), 26. Kriška (Ventelä, Hovorka), 54. Paločko (Ilenčík, Mezovský), 65. MacKenzie (Harris) - 4. Yogan (Valach, Kytnár), 17. Harris (Yogan), 31. Jääskeläinen.

Rozhodovali: Smrek, Korba - Gegáň, Frimmel, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0,

100 divákov.

Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Värttinen, Šepelev, Salija, Ilenčík, Mezovský, J. Nemec - Kriška, Hovorka, Obdržálek - Petráš, Walega, Jurík - Uhrík, Murček, Paločko - Haluška, Kalousek, Dunčko

Slovan Bratislava: Windsor - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo - Takáč, Rapuzzi, Fominych - Gašpar, Harris, Jääskeläinen - Yogan, Kytnár, Matoušek - Šotek, Bezák, Sukeľ



V drese domácich premiérovo nastúpil útočník Michal Murček, ktorého Liptáci získali na striedavé štarty z HK Martin. Hostia išli do vedenia v 4. minúte, keď brankár Kozel vyrazil strelu Valacha priamo pred pohotového Yogana - 0:1. Hostia mali v prvej tretine hru pod kontrolou, boli strelecky aktívnejší a prevahu potvrdili druhým gólom. Vylúčenie Walegu potrestal v 17. minúte Harris, ktorý tečoval Yoganovu prihrávku - 0:2.



Druhá tretina priniesla 8 menších trestov a aj vyrovnanie domácich na 2:2. Obdržálek v 23. minúte využil presilovku o dvoch hráčov, keď zužitkoval prihrávku Värttinena - 1:2. V 26. minúte vyšla Liptákom aj početná výhoda o jedného hráča, v ktorej Kriškova strela prešla za brankára hostí Windsora - 2:2. Krátko na to však za nedisciplinovanosť pykali aj domáci. Vylúčenie Paločka ešte prežili bez inkasovaného gólu, no po treste za veľa hráčov na ľade inkasovali gól od Jääskeläinena, ktorý využil zakrytý výhľad Kozela - 2:3. Aj ďalšie presilovky v druhej časti priniesli zaujímavé momenty, ale skóre sa v nich nezmenilo.



Hostia síce v úvode druhej časti ubránili ďalšie dve oslabenia, ale v 54. minúte sa Liptáci dočkali vyrovnania. Ilenčík nahodil puk od modrej čiary a Paločko ho usmernil za Windsora - 3:3.

O víťazstve hostí rozhodol v závere predĺženia obranca MacKenzie, keď spoza hráčov prestrelil Kozela - 3:4.

