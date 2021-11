Predseda pokračuje. Akcent na mladú zmenu s návštevami dedín

Predseda LFZ pokračuje aj po deviatich rokoch v treťom funkčnom období.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Liptovskom Hrádku hrali aj hráči z ďalekých krajín Čítajte

LIPTOV. Na nedávnej konferencii Liptovského futbalového zväzu (LFZ), ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši, bol Igor Repa opäť zvolený za jeho predsedu.



„Je to moje tretie funkčné obdobie. Prvé bolo netradičné päťročné, keďže išlo o mimoriadnu konferenciu. Takže mám za sebou deväť rokov na tomto poste,“ uviedol 59-ročný funkcionár zo Svätého Kríža.



Keď po prvom nástupe do funkcie predsedu v roku 2012 dostal dôveru delegátov, hneď bol zrealizovaný aj jeden v tom čase priekopnícky čin – a to vyhlásenie Jedenástky roka LFZ. Postupne sa k tomuto projektu pribaľovali i ďalšie ankety.



Hovorilo sa na konferencii i o pokračovaní v tejto milej tradícii?

„Tam to síce nebola téma, ale už na najbližšom výkonnom výbore všetky ankety rozbehneme. Najprv ich pripravíme, oslovíme hlasujúcich a vyhodnotíme. V novom roku by sme radi laureátov ocenili v rámci nejakého spoločenského podujatia, no uvidíme, čo nám dovolí pandemická situácia a aktuálne opatrenia. V krajnom prípade, ak by to nevyšlo, budeme hľadať podobné riešenia ako naposledy,“ začal rozprávať staronový predseda LFZ.



Igor Repa sa ešte vrátil aj k jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 a ozrejmil svoje pocity:

„Len pozitívne. Som veľmi rád, ako sme v náročných podmienkach zvládli prvú polovicu ročníka 2021/2022. V súťažiach dospelých sa dohrávkou Liptovská Lúžna – Dúbrava vo všetkých troch súťažiach skompletizoval jesenný program. Pri mládeži zostali nejaké resty, no v súťažiach, v ktorých sa nepostupuje, ani nezostupuje. Tu sa všetko dá dobehnúť na jar.“



Pri každom zvolení staronový predseda vždy formuloval aj svoje vlastné plány do budúcna. A s akými ambíciami vkročil do novej štvorročnej výzvy dnes:

„Už na konferencii sme si povedali, že jednoznačne náš zväz musí zvýšiť aktivitu vo vzťahu k obciam a školám. Pôjdeme osobne za starostami a za riaditeľmi ´zédeešiek´, aby sme tam dostali futbal. Máme súťaže v malom futbale, vhodné i pre menšie dediny. Jednoznačne dôraz chceme klásť na mládež. Ak nepôjdeme týmto smerom, postupne u nás futbal vymrie. Chceme podchytiť talenty a tí šikovnejší nech potom idú do lepších klubov. Tu treba tiež povedať, že LFZ sa rozhodol vo všetkých nami riadených žiackych a dorasteneckých súťažiach prefinancovať päťdesiat percent náhrad delegovaných osôb.

Druhú polku už predtým garantoval Slovenský futbalový zväz. Navyše klubom a oddielom sa vrátia peniaze z členského.“



V posledných rokoch sa jemne oklieštil aj počet mužských tímov súťažiach a pôsobiacich v LFZ, preto sme sa predsedu opýtali, ako vníma tento negatívny trend.

„Áno, čo ma veľmi mrzí. Napriek tomu my stále slušne fungujeme. Napríklad oproti Rimavskej Sobote, kde majú len šesť dopeláckych mužstiev, sme doslova frajeri.

No s tým sa nesmieme uspokojiť. Všetci si uvedomujeme, že je čoraz menej hráčov, funkcionárov, či rozhodcov. No určite nie sme na tom najhoršie. Potrebujeme sa ale na všetkých frontoch zmobilizovať.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ján Psotný: Rozhodnutia nikdy nekompenzujem Čítajte