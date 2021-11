Podľa kapitána J. Mihálika mohol mať Družstevník o desať bodov viac

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica bude zimovať na jedenástom mieste. Štyri víťazstvá, štyri remízy a sedem prehier. Také je polčasové vysvedčenie futbalistov Družstevníka Liptovská Štiavnica v III. lige, v skupine stred.

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Dedine z Ružomberského okresu v spoločnosti, kde je deväť miest, z toho päť so statusom okresné, pred zimnou prestávkou patrí jedenásta priečka so šestnástimi bodmi, pri skóre 18:20. Päť bodov Štiavničania strácajú na desiate Fiľakovo, pričom na druhej strane majú plus dva bodíky na dvanáste Krásno nad Kysucou a trinásty Liptovský Hrádok.

O jesennej časti sme sa rozprávali s 34-ročným kapitánom Liptovskej Štiavnice Jánom Mihálikom.



Aké pocity u vás evokuje pohľad na polčasovú tabuľku?

Po jeseni nie sme na tom najhoršie, ale dalo sa získať minimálne o desať bodov viac. Viaceré stretnutia nám nevyšli predovšetkým strelecky. Išlo zväčša o vyrovnané partie, keď o všetkom rozhodoval len ´gólik´. Určite mohla mať Štiavnica za sebou vydarenejšiu časť sezóny.



Keď si všetko v hlave premietnete, ktoré zápasy vás zvlášť mrzia?

Jednoznačne najviac domáca remíza (0:0) s Rimavskou Sobotou. Ten zápas sa mal