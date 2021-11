Tatran mal v zápase navrch, ale tešil sa súper

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš prehrali v 16. kole Fortuna ligy s MFK Michalovce 0:1.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, POPRAD. Priebeh zápasu: V chladnom počasí v Poprade sa proti sebe v šesťbodovom zápase postavili tabuľkoví susedia z Liptovského Mikuláša a Michaloviec.

Prvý polčas veľa šancí nepriniesol.

V 14. minúte pohrozili hostia po rohovom kope, ale Sváček dobre zasiahol na bránkovej čiare. Liptáci vyslali prvú strelu medzi tri žrde Michaloviec až na konci 37. minúty. O minútu neskôr si domáci nerozumeli pri rozohrávke od vlastnej bránky, Begala napálil loptu z prvej, tá ale minula Sváčekovu svätyňu.



V druhom polčase boli aktívnejší domáci, ktorí sa častými útočnými výpadmi tlačili do šestnástky Michaloviec. Centrované lopty ale dlho nenachádzali svojho adresáta. V 57. minúte si Liptáci prihrali po zemi a v čistej šanci sa ocitol prenikajúci Švec. Neskôr sa do dobrej príležitosti po nahrávke kapitána Bartoša dostal Gerát, ale jeho krížna strela iba orazítkovala konštrukciu hosťujúcej bránky.



V 83. minúte sa pripomenuli hostia. Po Žofčákovom centri skončila lopta z kopačky Marcina v sieti, gól ale pre ofsajd neplatil. Hostia sa napokon gólu dočkali v samom závere po rohovom kope, keď sa hlavou presadil Trusa.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 90. Trusa.

Žl.karta: Janec (LM)

Rozhodovali: Somoláni – Vorel, Roszbeck,

Liptovský Mikuláš: Sváček – A. Krčík, D. Krčík, Hranáč, Janec – Švec (61. Laura), Václavík, Gerát (83. Voško), Pinte – Staš – Bartoš

Michalovce: Száraz – Magda, Artabe, Ranko, Mendez – Kanu (65. Popovits), Begala, Oshima – Marcin (90. Vaško), Trusa, Gembický (46. Žofčák)

Po zápase povedali:

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša:

"Ťažko sa mi zápas hodnotí. Vyhralo šťastnejšie mužstvo. Dovolím si tvrdiť, že sme boli lepší. Vypracovali sme si v druhom polčase tri gólové šance. Po štandardnej situácii sme nakoniec inkasovali. Nechceli sme otvárať našu polovicu ihriska. Súhlasím, že to bol taktický boj. V druhom polčase sme boli lepší, musím chlapcov za predvedený výkon pochváliť. Stratili sme minimálne bod, ak nie tri."



Miroslav Nemec, tréner Michaloviec:

"Bol to takticky ťažký zápas na dobrom teréne. V prvom polčase to bol naozaj nadmieru taktický boj, ale hral sa svižný futbal. Čakali sme na svoju šancu. Do druhého polčasu sme chceli niečo zmeniť. Domáci mali obrovskú šancu, po ktorej trafili žrď. Dnes sme zúročili našu tvrdú prácu a dali gól v poslednej minúte. Sú aj také zápasy, keď ste horší a vyhráte. Dlho sme v klube čakali na tri body."

